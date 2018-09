Padilla, del susto al triunfo junto a El Fandi

Merecido el homenaje que se le dio al maestro Padilla por parte de la afición de Valladolid, al romper el paseíllo.

La alegría casi se trunca a la salida del segundo par de banderillas. El toro que cortaba el viaje le prendió de la taleguilla, y un golpe seco en el suelo hizo estremecer al respetable. Aturdido entro en la faena de muleta. De rodillas comenzó la faena en el tercio. Faena de la casa, con la plaza totalmente a favor del jerezano, con su repertorio habitual y muy entregado. Mató de una estocada y cortó un apéndice.

Decidido Ferrera en el saludo con el capote. Un toro este segundo, que al comienzo de la faena “cantó la gallina”. Ahora no vamos a descubrir la técnica del extremeño, pero desde luego las series fueron de eso. De técnica de la técnica. Siempre tapado, siempre ligado, con ese tempo que manejaba para que el toro no dejara de beber de su muleta. En maestro, pero de esas faenas que no visten.Una estocada tras un pinchazo para conseguir una oreja.

Fandi cortó dos orejas al primero de su lote. Pero es que una de ellas fue por la grandiosa estocada recibiendo, posiblemenula estocada de la feria. Hasta ahí tuvo que lidiar a un manso que embestía con calidad. Muy molestado por el viento, condicionó el temple de su muleta.

Padilla salió de la enfermería para matar al segundo de su lote. Un fuerte golpe en la espalda no le dejó en este caso poner banderillas. Faena que brindó a su apoderado Toño Matilla. Brindis largo, como la faena a otro toro que embestía. Con las ganas que lo atesoran. Mejor a derechas y también con Eolo como enemigo. El público muy cariñoso lo premió con otra oreja para poder cruzar la última vez la puerta grande del Paseo de Zorrilla.

El quinto fue un toro bien presentado, el de más cuajo. Es lo único que tuvo fachada. Por dentro, un manso pregonado y peligroso que no dio ninguna opción a Ferrera.

Al que cerraba la tarde, avacado de aspecto Fandi lo consintió en banderilla. Extraordinario en la ejecución de dos pares un uno que llegaron al tendido. El toro metía la cara con buenas maneras, viéndolo Fandila, y por ambos pitones construir una faena larga pero con gusto. Mal con la espada.

FICHA DEL FESTEJO

Valladolid, sábado 8 de septiembre de 2018. 5ª de Feria. Dos tercios de plaza.

Cuatro toros de Hnos. Garcia Jiménez (1º, 3º, 4º, y 6º) y dos de Olga Jiménez ( 2º y 5º), bien presentados, mansos pero qué embestían.

Juan José Padilla. oreja y oreja.

Antonio Ferrera, oreja y ovación.

El Fandi, dos orejas y silencio.