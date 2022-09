Pacma congrega a 2.000 personas en Madrid por la abolición de la tauromaquia

Aproximadamente 2.000 personas, según cifras facilitadas por la Delegación del Gobierno en Madrid, han participado este sábado en la manifestación convocada por el partido animalista Pacma junto a la plaza de toros de Las Ventas para exigir al Ejecutivo la prohibición de la tauromaquia.

Encabezada por una pancarta con el lema 'Misión abolición', la marcha ha hecho esta tarde un recorrido circular con principio y final en la plaza de Las Ventas, transitando la avenida de los Toreros y las calles Juan Bravo, Conde de Peñalver y Alcalá, entre otras.

"Vergüenza me da la fiesta nacional", "Torero el que no bote" o "Esta plaza la vamos a cerrar" han sido algunas de las consignas coreadas por los manifestantes, que también portaban carteles donde podía leerse: "Cuando un ser vivo sufre no es una fiesta" o "El 92 % de los españoles no asisten a los toros".

La portavoz nacional de Pacma, Yolanda Morales, ha declarado a Efe que la protesta persigue "la abolición total tanto de la tauromaquia como de todos los festejos taurinos y crueles con animales en España".

Morales ha apuntado que "socialmente, la tauromaquia está muy condicionada", pero "lamentablemente" las instituciones "la siguen nutriendo, fomentando y financiando", por lo que ha exigido el compromiso de partidos y administraciones para conseguir la abolición de esta práctica.

Pacma sostiene que "el declive de la tauromaquia es un fenómeno palpable" y que "el descenso en las cifras de festejos taurinos celebrados en los últimos años es una muestra irrefutable del rechazo creciente y mayoritario de la sociedad a la brutalidad de la tauromaquia".

A la manifestación han acudido representantes de colectivos animalistas de distintas partes del país y algunos rostros conocidos como el del presentador Jorge Javier Vázquez, quien ha caminado al frente de la marcha llevando la pancarta de cabecera.