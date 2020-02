Pablo Aguado: “Cuando se den las circunstancias, Roca Rey y yo torearemos juntos”

Fue la gran revelación de la temporada. Cuatro orejas en una misma tarde en Sevilla en plena Feria de Abril y una Puerta del Príncipe que le lanzó a los carteles estelares de la temporada. Pablo Aguado firmó después un puñado de grandes faenas en plazas como Madrid, Huelva o Ronda que le reafirmaron ante un 2020 que debe ser su año.

Sin embargo, el nombre de Pablo Aguado ha estado en boca de los aficionados en este inicio de temporada por la polémica en la confección del cartel del Domingo de Resurrección en Sevilla del que finalmente se quedó fuera. De todo ello, de sus esperanzas ante la nueva campaña o de su relación con Roca Rey habló en El Albero.

¿Qué cambia en este inicio de temporada respecto al anterior de 2019?

El pasado año la responsabilidad era aprovechar las oportunidades que tenía a principios de temporada, y este año la responsabilidad sigue siendo igual de fuerte, pero cambia en cuanto a satisfacer las ilusiones que tienen en mí los aficionados

¿Percibe uno ser objeto de deseo de los aficionados y de las ganas que tienen por verte en los ruedos?

Te llegan los comentarios, claro. Y eso acarrea una responsabilidad para satisfacer esas ilusiones

De toda la polémica del Domingo de Resurrección en Sevilla, ¿te ha molestado algo de todo lo que se ha dicho en las últimas semanas?

No, al revés. He notado mucho el apoyo y el aliento de la afición de Sevilla, y eso, siendo de allí, es muy bonito e importante.

La semana pasada, aquí en El Albero, Justo Hernández desvelaba que había recibido una llamada tuya. ¿Era necesaria esa llamada?

"Necesitaba hablar con Justo Hernández y aclararlo todo"

Si, totalmente. Considero que Garcigrande es una grandiosa ganadería, de las mejores que hay actualmente. Y Justo es un genio como ganadero por lo que demuestra con la ganadería y en lo personal por lo que me ha demostrado cada vez que me ha dado un consejo. Todo ello hacía que esos comentarios que se estaban haciendo sobre la ganadería consideraba que eran injustos. Por ello necesitaba hablar con él y aclararlo todo. Sé que no hacía falta porque entiende los porqués de las decisiones. Pero así se queda uno tranquilo hablándolo directamente.

¿Hay interés por parte de Pablo Aguado en torear con Roca Rey?

Si, claro. Y creo que por su parte también. Andrés es un grandísimo torero, al que admiro muchísimo. Tarde o temprano, cuando se den las circunstancias, torearemos juntos.

Pablo Aguado en su salida a hombros en Sevilla en la Feria de Abril 2019TOROMEDIA

¿Madrid o Sevilla?

Es como preguntar si quieres más a tu madre o a tu padre. A las dos, pero es verdad que el año pasado me quedó una espinita clavada en Madrid por no redondear un triunfo que parecía que iba a haber. Te queda esa cosita de no haber podido triunfar ahí. Y Madrid es especial siempre

¿Este año te veremos en Madrid por Beneficencia con la corrida de Jandilla y una más en San Isidro con la de Juan Pedro Domecq?

Ahí andamos en negociaciones dándole vueltas, pero sí, pero todo parece indicar que si….

¿Cómo logra uno no dejarse llevar por los elogios cuando llegan los triunfos?

"A mí particularmente nunca me han gustado los elogios"

Es difícil porque, aunque uno quiere evadirse, siempre te llegan esos comentarios. Además, a mí particularmente nunca me han gustado los elogios. Siempre he dicho que los elogios hablan sobre cosas pasadas y eso en el toreo sirve de poco. Aquí en lo que hay que pensar es en lo que queda por hacer, que es todo. El torero debe pensar en volver a conseguir cosas.

¿Existe en Pablo Aguado preocupación a no triunfar?

Es el mayor miedo y la mayor duda que nos persigue a los toreros. La responsabilidad por no responder a las expectativas de los aficionados.

Este sábado toreas el festival de Aranda de Duero a beneficio de los cirujanos taurinos…

Son los ángeles de los toreros. Te da una seguridad tremenda sabe que hay un equipo de médicos formados y velando por nuestras vidas. Cuando se hace un festival a beneficio de ellos, se está haciendo un festival a beneficio de nuestro propio futuro.

Un festejo en el que había que estar sí o sí

Si, porque tenemos que estar todos ahí. Más allá de que sea un cartel muy bueno, que lo es, si no porque hay que tener en mente de por qué va uno a la plaza. Es por el bien de los cirujanos taurinos y es por el bien del toreo.