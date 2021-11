Pablo Aguado: “Con los toreros de mi corte no sales a competir, si no a compartir”

Fue el gran agitador del toreo en 2020, Su irrupción en la Feria de Abril de ese año supuso un soplo de aire fresco. Tras la pandemia, el 2021 de Pablo Aguado ha sido el de la consolidación en los carteles más rematados y triunfos reivindicadores de su figura y su concepto del toreo.

Sin embargo, una inoportuna recaída de una antigua lesión de rodilla le dejó sin poder rematar las tres tardes que tenía contratadas en la Feria de San Miguel de Sevilla. Su Sevilla.

En El Albero de esta semana, Pablo Aguado explicaba que la recuperación de esta lesión “va bien dentro de lo que cabe. Sufriendo con la rehabilitación tan complicada y molesta que tiene esta lesión. Pero hay que dar gracias que, aunque lento, todo va para adelante”.

Sobre cuándo podrá volver a retomar los entrenamientos y los tentaderos, el torero sevillano reconocía que “va para largo. Calculo que hasta febrero no podré ponerme delante de una becerra. Cuando llega algo así, te das cuenta de los frágiles que somos, que en un simple giro de rodilla se te pueden ir al traste todas tus ilusiones”.

Un 2021 con luces pero sin poder rematar

Haciendo balance de este año 2021, Aguado explicaba que “si se compara con el 2020 ha sido un año buenísimo. Si lo compararas con un año normal, sí ha sido atípico. Ha habido mucha incertidumbre, corridas que no sabías si las iba a torear. Ha sido un año con etapas más o menos normales. Pero no ha sido un año fácil”.

Sobre si ahora, echando la vista atrás, cambiaría algo de este año, el joven diestro reconocía que “del planteamiento de la temporada no cambiaría nada, pero sí cambiaría el final porque todo se había hecho pensando en la vuelta a Sevilla. Y cuando llega, antes de ponerte delante del toro la rodilla dice 'hasta aquí'. Eso es lo que cambiaría del año. Ha habido tardes muy bonitas en las que me he sentido torero”.

Aguado también abordó el tipo de toro con el que suele anunciarse y explicó que “siempre he dicho de fijarnos en el encaste es un error. Hay que fijarse en el momento de cada ganadería y olvidarse de un encaste u otro. En Arles toree una corrida de La Quinta, de Santa Coloma, una de las mejores ganaderías del momento. Nunca rehusaré a matar una corrida que esté en buen momento porque sea de un encaste y otro”.

Los jóvenes, un relevo necesario

El diestro hispalense también mostró su preocupación y compromiso en COPE por acercar el toreo a las nuevas generaciones. “Una de las cosas que intento potenciar es acercarme a los jóvenes, que se identifiquen con los toreros jóvenes. Cuando salen toreros nuevos, van más jóvenes a la plaza. Hay cierta conexión entre nosotros. Yo lo he podido vivir este año, donde he podido ver a muchísima gente joven en los tendidos. Siempre se dice, parece un tópico, pero este año ha sido cierto”.

Una regeneración en los públicos que ha conllevado también un nuevo cambio en el paradigma taurino, con una vuelta a los gustos por el toreo clásico. “Sinceramente creo que se han juntado varios toreros de este concepto y se palpa en la afición un cambio de apreciación o una vuelta a los gustos clásicos. Como aficionado y como torero lo vivo con gran gratitud porque es el concepto que me llena. Y que haya gente joven que aprecie las tauromaquias clásicas es muy bonito”.

El torero de sentimiento vuelve a estar de moda

Sobre con qué toreros le gusta a Aguado compartir cartel, el torero reconocía que dependiendo de los toreros que tenga al lado en el paseíllo “son motivaciones distintas. Con los de mi corte, ocurre una cosa... que no sales a competir, si no a compartir. Cuando estoy con un torero de mi corte me gusta verle torear. Porque uno también es aficionado y se respira entre nosotros una conexión especial, una relación buena. No existen celos. La historia dice que los toreros de un mismo palo han sido grandes amigos fuera de la plaza porque hay conversiones que afianzan esa amistad”.

Mirando ya al 2022, reconoció que su gran objetivo será la vuelta a Las Ventas. “Ojalá que así sea, Madrid desde novillero me ha tratado con cariño. Me siento muy cómodo pese al miedo y a la responsabilidad que se pasa. Las Ventas me incita a torear, me hace crecer y sueño con esa vuelta a Madrid”, finalizaba Pablo Aguado.