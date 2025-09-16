Oreja para Daniel Luque y Emilio de Justo en Albacete

Lorenzo del Rey

Estaba marcada en rojo la tarde de hoy porque la divisa de Jandilla está en buen momento y la terna, cada uno a su estilo, son toreros que saben y pueden hacer el Toreo. Pero las cosas no siempre salen como uno quiere, espera o desea. Porque sólo dos toros fueron lo que se suponía iba a ser el encierro al completo. Y con opciones ese par de astado, pero ninguno fue de sobresaliente. Sobre los toreros, destacó la técnica de Luque con ese cuarto y el oficio con mando de De Justo en el quinto. Rufo tuvo el peor lote, quedó inédito, y no se pudo ver la dimensión que había mostrado en Albacete los dos años anteriores.

El primero fue abanto de salida, sin fijeza en los lances de un Daniel Luque que lo intentó a pies juntos por momentos, con un blandeo del toro, además. Golpeó el estribo y el peto, con más cabeceo que empuje en una vara liviana. Se fue incluso como una bala al piquero cuando ya se iba, dando más argumentos de manseo. Aunque se le intentó corregir en banderillas, el astado nunca humilló, saliendo por alto tras cada pareo y haciendo hilo en una ocasión. El de Genera se fajó con él de primeras, pero hubo más protestas que embestidas francas. Después, dándole más sitio se arrancó a diestras y le dio alguno. Con la zurda fue como el que va arañando el pan, que algo saca, pero no lo suficiente. Sosería general. Entre medios pases por las medias embestidas, todo quedó a medias. Estocada muy tendida que acaba escupiendo y se echa, añadiendo dos golpes del puntillero.

El cuarto pasó sin pena ni gloria por capote y puya, en un capítulo prescindible. Suelto y sin fijeza, un quite por chicuelinas potable previo a unas banderillas donde apretó hasta casi las tablas. Brindó al público y dio una primera seria por bajo, con trincherillas donde buscó templar. Escarbó el toro previo a una serie a derechas que hizo arrancarse a la banda. Luque fue sumando pases ante un toro que se volvía rápido al término de cada pase. Ya en la zurda, le dio dos tandas en las cercanías, sin demasiada continuidad, pero con limpieza. Una más a derechas de tono medio y fin de faena por luquecinas. Una labor sin grandes virtudes ni tampoco grandes defectos. Muy técnico todo, pero sin un toro que transmite poder, la cosa queda menos rotunda. Pinchazo sin soltar y estocada pasada pero arriba que le reportó una oreja.

Emilio de Justo le dio las buenas tardes y el astado apenas devolvió el saludo porque iba a su aire. Puyazo rectificado y larguísimo en pelea de manso. El quite fue un conjunto vacío de un astado distraído que se dolió en banderillas y tampoco rompió en ese tercio. Se dobló de inicio por la muleta, para, ya en pie, proponer a derechas ante un toro que ni quiso ni pudo embestir. Sin opciones por ambos pitones ante un toro que empezó mal y fue a peor. Pinchazo soltando más media trasera y atravesada, sumando cuatro golpes del puntillero y se terminó echando.

El quinto tampoco se libró de mansear en el caballo, haciendo sinfonía del estribo. Se movió por allí en banderillas y brindó De Justo al respetable. De nuevo poderoso por bajo, sin demasiadas apreturas, pero mandando al toro, que protestaba en el final. Algún toque de muleta, aunque se ajustó más al natural. Siguió porfiando y lo mejor llegó en unos lances desmayados como final de faena. Labor cortita con algún altibajo, pero en línea ascendente. Manoletinas previas a una media estocada tendida en buen sitio, rueda de peones y oreja de ley.

Tomás Rufo le dio un recibo de capote vistoso, con un remate a una mano de bella factura. Se arrancó de largo y lo cogió José Antonio Barroso con más fondo que forma, porque aguantó el ímpetu bien, pero la puya cayó trasera. El toro no hizo mala pelea en el peto. Bien la cuadrilla en banderillas. Brindó el de Pepino al público y lo recibió de rodillas, poniéndose rápido en pie y dar una serie de probaturas. Una más a derechas con un toro que se coló y a mitad del viaje protestaba. Al natural hubo un susto, con desarme y detengo a merced, sin consecuencias gracias a Dios. A partir de ahí, el toro ya fue la nada, con un Rufo que sólo pudo exponer en las cercanías. Estocada muy baja como final de una primera parte del festejo decepcionante.

Y el último de la tarde tuvo un comportamiento dispar en el capote de Tomás, alternando más entrega con más espera, incluso saliéndose del embroque. Dos idas y venidas al peto, con aire mansito y marcando la vara como previo a los rehiletes breves y concisos. Lo volvió a intentar Rufo y no tuvo suerte con el lote. Ya estaba casi todo el pescado vendido entre cabeceos, una embestida muy a menos, descompuesta incluso, sin casta ni clase. El diestro le vació los bolsillos al toro, se vio que no llevaba nada, y a por la espada dejando media algo caída y un descabello.