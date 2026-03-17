Las ocho corridas de Sevilla que se podrán ver en la Venta de Antequera

La Real Venta de Antequera ha acogido la presentación oficial de la vuelta de los toros a este espacio emblemático de Sevilla. Tras casi cuatro décadas, el histórico recinto volverá a exhibir algunas de las corridas de toros que se lidiarán en la Feria de Abril de 2026. El acto ha contado con la presencia del alcalde, José Luis Sanz, y el empresario de la Real Maestranza, José María Garzón.

Una vuelta a la historia taurina

El empresario José María Garzón ha destacado el gran esfuerzo realizado para recuperar esta tradición. "Después de 40 años vuelven los toros a este espacio emblemático, donde se viva la Fiesta y Sevilla recupere esta tradición", ha señalado Garzón, quien considera que "es un motivo de alegría para todos los aficionados". El evento cuenta con el respaldo de entidades como Caja Rural del Sur y la Fundación Cajasol.

Es un motivo de alegría para todos los aficionados" José María Garzón Empresario de la Real Maestranza de Sevilla

Por su parte, el alcalde José Luis Sanz ha agradecido la iniciativa y ha manifestado que "hoy es un día muy especial, un gran día en el que Sevilla recupera parte de su historia taurina". Sanz ha recordado que esta "tradición única" se inició en 1927 y se celebró por última vez en la Feria de 1987.

Hoy es un día muy especial, un gran día en el que Sevilla recupera parte de su historia taurina" José Luis Sanz Alcalde de Sevilla

Lances de Futuro José Luis Sanz y José María Garzón, en la Real Venta de Antequera

ocho encierros para la exhibición

El cartel anunciador es obra de la artista sevillana Beatriz Zamora, quien ha explicado que su obra es una "composición esquemática del encierro" con "ocho toros negros que llegan con la alegría de la reapertura". Las ganaderías seleccionadas para la exhibición son Miura, La Quinta, Núñez del Cuvillo, Hermanos García Jiménez, Fuente Ymbro, Juan Pedro Domecq, Talavante y El Capea.

Para acoger a los animales, la Real Venta de Antequera ha sido objeto de una "adaptación integral", según ha detallado su propietario, Daniel de la Fuente. Se ha acometido la rehabilitación de "puertas, comederos, básculas" y se han instalado vinilos para que nadie llame al toro en los cinco corrales habilitados.

Horarios y entradas

La exhibición se podrá visitar del miércoles 8 al domingo 19 de abril de 12:00 a 20:00 horas, y del lunes 20 al viernes 24 de abril, de 12:00 a 18:00. La entrada general costará 10 euros, con un precio reducido de 5 euros para jóvenes de 15 a 20 años y acceso gratuito para menores de 14 años y colegios por la mañana. Los tiques estarán disponibles en la propia Venta y en las taquillas de la Plaza de Toros de Sevilla.