Natalia Núñez: “En Cenicientos hay un eje primordial que es el toro con trapío”

Una corrida de toro de Cebada Gago el 14 de agosto y una corrida concurso el 15 con toros de los hierros de Saltillo, Prieto de la Cal, Barcial, Marqués de Albaserrada, Peñajara y San Martín. Toda una declaración de intenciones que convierte a Cenicientos, un año más, en uno de los bastiones de las plazas que apuestan por los encastes minoritarios.

Natalia Núñez, la alcaldesa de la localidad madrileña, explicó en El Albero las líneas maestras de su actuación y mostró su defensa sin fisuras de la tauromaquia desde su condición de aficionada y socialista.

Habéis madrugado a la hora de presentar las ganaderías a lidiar este año

Afortunadamente levantamos mucho interés entre los aficionados. Esperamos haber respondido a las expectativas y crear, cómo mínimo, el interés que llevamos levantando en los últimos tres o cuatro años.

Este año reforzáis la apuesta por la diversidad de encastes al introducir una corrida concurso de ganaderías

“Este año completamos la feria con una novillada sin picadores y un espectáculo de recortes”

Nuestra apuesta en estos cuatro años que llevamos organizando la feria a través de la gestión directa es esta. Hay un eje primordial que es el toro, con el trapío que se demanda aquí y por ello nosotros tenemos que responder al aficionado torista que lleva décadas viniendo a nuestro municipio. Es una responsabilidad enorme y también un orgullo. Este año completamos la feria con una novillada sin picadores y un espectáculo de recortes.

¿Es difícil sorprender para aumentar el nivel año a año?

Tenemos que respetar el eje principal que es el toro. Y desde ahí, conservar una personalidad propia. Potenciamos lo que funciona, que es la variedad de encastes y la oportunidad a los toreros que vienen a torear, por el esfuerzo que hacen por lo que sale los toriles. También queremos potenciar la suerte de varas como lo hicimos el año pasado. Queremos que la gente vuelva año a año y sumar nuevos aficionados.

¿Volverá Tomás Campos tras la cogida que sufrió el año pasado?

“Este año se ha llamado a Tomás Campos y de momento no ha aceptado la propuesta”

En Cenicientos no somos partidarios de repetir ganaderías pero sí lo hacemos con el triunfador de la feria. Este año se ha llamado a Tomás Campos y de momento no ha aceptado la propuesta. Creíamos que era de ley ofrecerle la oportunidad de volver y de verle. Pero este año no va a repetir por decisión propia, que es respetable y entendible.

Lo que mantenéis es la apuesta por la gestión directa desde el ayuntamiento…

Somos un caso excepcional. Al hacernos cargo de la feria fuimos los primeros en nuestra zona, respetando a los actuantes y ganaderos. Nosotros anunciamos primero a las ganaderías porque intentamos proteger el futuro de la tauromaquia respetando al toro y dando oportunidad a los jóvenes toreros. Y la gente responde porque todos los años sube la asistencia y la taquilla en torno al cinco por ciento.

¿Hay gente en el pueblo que pide a otro tipo de toreros o de ganaderías?

No, aquí hay una estructura de feria clara, hay una afición torista en la zona. Afortunadamente hemos traspasado fronteras y confía en la Comisión y en los concejales. Somos aficionados y sabemos lo que Cenicientos y el público pide. Y ahí la trascendencia que año a año levantan nuestros carteles

Natalia, eres socialista y aficionada a los toros, ¿qué opinas cuando escuchas a una ministra de tu partido como Teresa Ribera hablar de prohibir los toros?

A mí me gustaría que todos nos respetáramos. Yo entiendo a quien no le guste. Se ha olvidado desde el mundo del toro la pedagogía, enseñar nuestro mundo, la diversidad biológica de la dehesa, el trabajo que da el toro, la importancia que tiene la crianza de un toro de lidia. El respeto y la simbiosis que se puede dar en este rito que es el torero entre un toro y un torero. Soy socialista y soy taurina y estoy segura de que si se respeta esta tradición que forma parte de nuestra cultura, no habrá ningún problema.