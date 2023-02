Movistar Plus cierra definitivamente su Canal Toros a finales de marzo

Movistar Plus ha anunciado este lunes que su Canal Toros cesará definitivamente sus emisiones el próximo día 23 de marzo, después de más de más tres décadas dedicadas a una programación exclusiva sobre la tauromaquia, según informa esta plataforma televisiva en un comunicado.

La pasada semana, desde el gabinete de comunicación de la cadena se explicó a EFE que Movistar barajaba varias opciones acerca del futuro de dicho Canal Toros tras perder los derechos de imagen de ferias taurinas tan importantes como las de Madrid y Sevilla, que pasan a propiedad del recién creado canal de streaming One Toros.

Movistar Plus justifica ahora esta decisión en el hecho de que "la nueva situación del mercado y la irrupción de nuevos actores, lamentablemente, hacen que no sea viable la continuidad del canal, que ha estado dedicado en exclusiva al sector" durante treinta años, veinte de ellos a través de Canal Plus.

De esta forma, a partir del 23 de marzo Canal Toros dejará de emitir para todos sus clientes, "incluyendo aquellos que lo tienen contratado por separado o integrado en su oferta de Movistar en España".

Hasta entonces, los clientes "residenciales" podrán seguir disfrutando bajo demanda (VOD), a través de su descodificador o en sus dispositivos, de los mejores contenidos taurinos que se han emitido en toda la trayectoria del canal desde la sección "Programas", sin que Movistar les cobre el importe correspondiente desde el 1 de marzo.

En el comunicado se considera que el canal ha llevado la tauromaquia "a todos los rincones, reivindicándola en momentos decisivos en los que muchas ventanas se fueron cerrando, aportando una mayor visibilidad al sector y, no menos importante, incorporando públicos y audiencias que han descubierto el toreo en toda su grandeza y atractivo, desde una radical honestidad y pasión por este legado cultural que es el toreo".

Finalmente, Movistar Plus agradece "a todos los profesionales del sector y a los aficionados que contribuyeron a consolidar este maravilloso proyecto, su apoyo en los momentos cruciales que hemos vivido juntos, como fueron especialmente los años de pandemia, en los que este canal impulsó la denominada 'Gira de Reconstrucción', y permitió mantener viva la llama del toreo en un periodo crítico".