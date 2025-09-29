APODERAMIENTOS
Morenito de Aranda y Jean Francois Piles ponen fin a cinco años de relación profesional
La decisión se tomó esta misma mañana tras una reunión mantenida entre ambas partes.
Redacción Toros
Publicado el
1 min lectura
El matador burgalés Jesús Martínez ‘Morenito de Aranda’ y el apoderado francés Jean Francois Piles han decidido poner fin, de mutuo acuerdo, a la relación profesional que les ha unido durante los últimos cinco años. La decisión se tomó esta misma mañana tras una reunión mantenida entre ambas partes.
Tanto torero como apoderado han querido subrayar el carácter amistoso de la ruptura, basada en la confianza y el afecto que seguirá marcando su relación personal. Durante este lustro, Morenito ha consolidado su estatus en el escalafón, refrendado con los resultados artísticos alcanzados en la temporada que ahora concluye.
El diestro arandino ha expresado públicamente su agradecimiento a Piles por la dedicación, esfuerzo y profesionalidad mostrados en este tiempo, que considera determinantes en la consecución de los objetivos compartidos.
