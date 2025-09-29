COPE
Podcasts
Toros
Toros

APODERAMIENTOS

Morenito de Aranda y Jean Francois Piles ponen fin a cinco años de relación profesional

La decisión se tomó esta misma mañana tras una reunión mantenida entre ambas partes.

Morenito de Aranda

Morenito de Aranda

Redacción Toros

Publicado el

1 min lectura

El matador burgalés Jesús Martínez ‘Morenito de Aranda’ y el apoderado francés Jean Francois Piles han decidido poner fin, de mutuo acuerdo, a la relación profesional que les ha unido durante los últimos cinco años. La decisión se tomó esta misma mañana tras una reunión mantenida entre ambas partes. 

Tanto torero como apoderado han querido subrayar el carácter amistoso de la ruptura, basada en la confianza y el afecto que seguirá marcando su relación personal. Durante este lustro, Morenito ha consolidado su estatus en el escalafón, refrendado con los resultados artísticos alcanzados en la temporada que ahora concluye.

El diestro arandino ha expresado públicamente su agradecimiento a Piles por la dedicación, esfuerzo y profesionalidad mostrados en este tiempo, que considera determinantes en la consecución de los objetivos compartidos.

Temas relacionados

Lo último

Visto en ABC

La Linterna

La Linterna

Con Ángel Expósito

Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h

Programas

Los últimos audios

Último boletín

18:00 H | 29 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking