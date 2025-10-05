Morante de la Puebla y José Garrido, a hombros en el cierre de Zafra

Zafra puso fin a su Feria de San Miguel con un cartel de mucho interés, compuesto por Morante de la Puebla, Juan Ortega y José Garrido, que entró en el festejo sustituyendo a Emilio de Justo. El coso pacense registró un lleno hasta la bandera en una tarde que dejó sobre el albero momentos de gran torería y dos puertas grandes, informa mundotoro.com.

El gran triunfador fue José Garrido, que no desaprovechó la oportunidad de compartir paseíllo con dos de los toreros de mayor personalidad del escalafón. El extremeño se explayó en dos faenas de raza y buen concepto que entusiasmaron a los tendidos. Cortó tres orejas —dos del tercero y otra más del sexto— tras mostrarse muy firme tanto con el capote, con chicuelinas de mano baja y un saludo vibrante, como con la muleta, en la que brilló especialmente por el pitón derecho.

Morante de la Puebla volvió a mostrar su genialidad. Al primero lo saludó con verónicas de mano baja y chicuelinas para llevarlo al tercio. La faena, de gran hondura por la diestra y de enorme clase al natural, culminó con una estocada arriba que le valió las dos orejas. Con el cuarto no pudo prodigarse con el capote, pero dejó una labor con momentos de torería medida, destacando de nuevo su naturalidad. Fue ovacionado.

Por su parte, Juan Ortega dejó sobre el ruedo pinceladas de la torería que atesora. Con el segundo, al que recibió con dos faroles de rodillas y un ramillete de verónicas, elaboró una faena de gran pureza que, sin embargo, se malogró con la espada y quedó en una ovación. Con el quinto sí pudo redondear labor, iniciada con ayudados por alto y continuada con muletazos de mucha cadencia y colocación. Paseó una oreja tras una estocada entera.