Morante en la Magdalena y la despedida de Cayetano en junio junto a Roca Rey, bazas de los carteles de Castellón

La empresa Funtausa ha hecho oficiales los carteles de la Feria de la Magdalena de Castellón 2025 en un concurrido acto que ha tenido lugar en el emblemático Casino Antiguo de la ciudad. Esta edición transcurrirá del 23 al 30 de marzo y está compuesta por cuatro corridas de toros, un festejo de rejones, una novillada picada, una novillada sin picadores y una clase práctica.

La gran novedad es que se celebrará además una corrida de toros, que entra dentro del abono, en el mes de junio coincidiendo con las fiestas de Sant Pere. Una corrida de toros con figuras, que supondrá el adiós de Cayetano a esta plaza, y que servirá para homenajear a Manolo Colonques, cofundador de Porcelanosa, por su apoyo incondicional a la tauromaquia y difusión en todo el mundo.

Alberto Ramírez, gerente de la plaza de toros, ha afirmado estar satisfecho porque "hemos conseguido que estén todas las figuras. No ha sido fácil, pero están todos, incluido Roca Rey, que tenía el planteamiento de torear menos, pero que no ha dejado pasar la oportunidad de estar en Castellón y lo podremos ver en junio, aprovechando que esos días son festivos en nuestra tierra, en un cartel en el que se despedirá Cayetano de esta plaza. Está el aliciente de ver de nuevo en Magdalena a Morante, que era la gran incógnita y finalmente sí estará”.

Ramírez ha querido destacar la “notable variación en el aspecto ganadero, al incluir dos de las ganaderías más destacadas de los últimos años como La Quinta y Santiago Domecq, esta última la gran triunfadora de la pasada temporada. Son dos hierros que aportan una novedad importante”.

Los carteles de Castellón serán los siguientes:

- Domingo 23 de marzo . Toros de La Quinta para Antonio Ferrera, El Fandi y Manuel Escribano.

- Lunes 24 de marzo . Rejones. Toros de Fermín Bohórquez (reglamentariamente despuntados) para Andy Cartagena, Diego Ventura y Duarte Fernandes.

- Martes 25 de marzo . Clase práctica. Ganadería: Sepúlveda. Para Manuel Quintana (E.T. Córdoba), Israel Aparicio (E.T. Ciudad Real), Abel Rodríguez (E.T. Castellón), Manolo Martínez (E.T. Málaga), Íker de Virgilio (E.T. Castellón), Cristian Restrepo (E.T. Navas del Rey).

- Miércoles 26 de marzo . Novillada sin picadores. Ganadería: Hnas. Angoso Clavijo. Para Daniel Artazos (E.T Valencia), Bruno Martínez (E.T Castellón), Ruiz de Velasco (E.T Palencia), Alejandro González (E.T Albacete), Ian Bermejo (E.T Castellón) y Clovis (E.T Béziers).

- Jueves 27 de marzo . Novillos de Montalvo para Javier Zulueta, Cristian González y Javier Aparicio (debut con picadores).

- Viernes 28 de marzo . Toros de Puerto de San Lorenzo y Ventana del Puerto para Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado.

- Sábado 29 de marzo . Toros de Santiago Domecq para Daniel Luque y Tomás Rufo, mano a mano.

- Domingo 30 de marzo . Toros de Juan Pedro Domecq para Morante de la Puebla, Sebastián Castella y Talavante.