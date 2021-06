Morante dona a Alicante un busto de José María Manzanares

José Antonio Morante de la Puebla ha donado un busto del maestro fallecido José María Manzanares que será inaugurado junto a la plaza de toros de Alicante con motivo del 50 aniversario de la alternativa del recordado torero el 24 de junio de 1971, de manos de Luis Miguel Dominguín con Santiago Martín "El Viti" de testigo.



El autor de la escultura es el creador onubense Martín Lagares, que ya modeló por encargo de Morante otro busto del diestro mozambiqueño Ricardo Chibanga, al que le unían fuertes lazos de amistad.



Morante de la Puebla siempre ha confesado una rendida admiración por el maestro levantino José María Manzanares, fallecido de un ataque fulminante al corazón en octubre de 2016.



"Siempre pensé, desde su muerte, que debía ser recordado con algo importante" ha explicado el matador sevillano en una entrevista concedida al diario El Mundo en la que precisa que ese gesto sólo es "un detalle que se suma al homenaje".



El busto quedará inaugurado en la mañana del 27 de junio en la última tarde de una atípica feria de las Hogueras de San Juan, en la que el propio Morante está anunciado junto a Antonio Ferrera y Juan Ortega para lidiar una corrida de Luis Algarra.



Se da la casualidad que la última vez que Manzanares padre estuvo anunciado en su tierra lo hizo el 24 de junio de 2005 alternando con el propio Morante y el matador malagueño Salvador Vega para lidiar una corrida de Juan Pedro Dómecq.



Ésa fue a la postre la última temporada completa del recordado maestro, que se retiró definitiva y sorpresivamente el 1 de mayo de 2006 en una corrida mixta organizada a la conclusión de la Feria de Abril de Sevilla para la presentación como novillero de Cayetano Rivera Ordóñez que completó el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza.



Aquella tarde no salieron las cosas y, contrariado por el juego de los toros y enfrentado a sus apoderados, los hermanos Lozano, Manzanares decidió cortar por lo sano y después de requerir unas tijeras a su mozo de espadas se las entregó a su hijo José María para que le cortara la coleta: había terminado su vida profesional.



No había cortado las tres orejas modernamente preceptivas para abrir la Puerta del Príncipe pero un copioso grupo de toreros, espoleados por el propio Morante en unión de otros como Antonio Barrera, Juan José Padilla o Enrique Ponce lo izaron en hombros y lo sacaron de la plaza por el mítico arco de piedra que no había llegado a abrir en su larga trayectoria como matador.