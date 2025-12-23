Miura volverá a lidiar una corrida completa en Vic Fezensac 42 años después

El Club Taurino Vicois ha presentado el elenco de ganaderías para la próxima Feria del Toro de Vic-Fezensac, que se celebrará del 23 al 25 de mayo de 2026. Manteniendo su identidad y exigencia, la programación se centrará en la diversidad de encastes, con la presencia de hasta diez sangres diferentes en la plaza de toros Joseph Fourniol. La organización ha fijado un doble objetivo: presentar ganaderías inéditas y celebrar el regreso de hierros que han marcado la historia del coso.

Regresos y debuts para 2026

La feria comenzará con el debut de la ganadería de Aguadulce en la novillada matinal del sábado 23 de mayo. Otra de las novedades llegará en la corrida concurso del domingo por la mañana, donde se lidiará un astado de Benítez Cubero, de encaste Diego Hidalgo Baquero y origen vazqueño.

Feria del 𝐓𝐎𝐑𝐎 ²⁰²⁶ - Les 𝐆𝐚𝐧𝐚𝐝𝐞𝐫𝐢́𝐚𝐬



Fidèle à son identité et à son exigence, la programmation 2026 place la diversité des encastes au cœur des arènes Joseph Fourniol, avec la présentation de 10 encastes différents sur l'ensemble du cycle

El ciclo también estará marcado por el regreso de hierros emblemáticos. Destaca la vuelta de Miura, que lidiará una corrida completa 42 años después de su última aparición. Asimismo, los jaboneros de Prieto de la Cal se enfrentarán a su primera corrida completa en una plaza de primera categoría en Francia.

También regresará la ganadería de La Quinta, que ha sido galardonada hasta en seis ocasiones con el prestigioso premio Jean-Jacques Baylac. Se suma a la lista Dolores Aguirre, cuyo toro ‘Cigarrero’ dejó una profunda huella en la edición de 2025, y Baltasar Ibán, que vuelve a la feria tras dos años de ausencia.

GANADERÍAS FERIA DEL TORO 2026

Sábado 23 de mayo (Matinal) .- Novillos de Aguadulce.

Sábado 23 de mayo (Tarde) .- Toros de Prieto de la Cal.

Domingo 24 de mayo (Matinal) .- Corrida Concurso con toros de Saltillo, La Quinta, Partido de Resina, Benítez Cubero, Dolores Aguirre y Pagés Mailhan.

Domingo 24 de mayo (Toros) .- Toros de Baltasar Ibán.

Lunes 25 de mayo (Matinal) .- Novillada sin caballos con erales de Le Lartet.