El mensaje de Cid de María antes de la final de la Liga de Novilladas: "Que vengan a Sanlúcar"

Esta temporada 2024 ha supuesto para Cid de María “una etapa muy importante, en la que me he dado a conocer al aficionado” y no solo eso, sino que tiene claro que “tarde tras tarde he podido demostrar mis ganas de querer ser torero”.

A medida que avanzaba la temporada ha ido notando la repercusión de su nombre en los carteles y el interés por verle. Pese a ser uno de los principales nombres de la temporada madrileña, “no he podido actuar en todos los pueblos y ferias reputadas que me gustaría”. Se siente contrariado “porque por desgracia en julio muchos de esos carteles ya estában cerrados”. Aun así, no pierde la esperanza “de poder entrar en ellos la temporada que viene”.

El colofón de la temporada llegará este domingo, 27 de octubre, en Sanlúcar de Barrameda, donde hará el paseíllo en la Final de la Liga Nacional de Novilladas. Una fecha marcada en el calendario novilleril, que reafirmará el nombre propio de los circuitos celebrados este año y que ganarla sería “la recompensa a una bonita temporada”. Las intenciones son claras: “no me voy a dejar nada dentro en la final, del resultado dependen muchas fechas del año que viene”.

Por último, quiere mandar un mensaje a los aficionados: “que vengan a Sanlúcar porque van a ver a un Cid de María que quiere hacer las cosas bien, más reposado y con ganas de torear”.