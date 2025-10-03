La memoria de Yiyo se enciende en Las Ventas con una muestra homenaje

La Plaza de Toros de Las Ventas abrió este jueves las puertas de la exposición monográfica “Yiyo, 40 años, leyenda y legado”, un recorrido emocionado por la vida y el recuerdo del torero de Canillejas en el cuadragésimo aniversario de su muerte.

La iniciativa, impulsada por la Peña Taurina El Rescoldo junto al Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, ocupa los bajos del tendido 6 del coso venteño. Allí, a través de paneles ilustrados y de la mirada de distintos fotógrafos, se desgrana la trayectoria fugaz y luminosa de un matador que se convirtió en mito tras caer en la arena de Colmenar Viejo en 1985.

En el acto inaugural intervinieron Lucas Pérez, en representación de la peña organizadora; el matador de toros y actual director de la Escuela de Tauromaquia José Cubero “Yiyo”, Fernando Robleño; y el director del CAT, Miguel Martín. Sus palabras sirvieron para subrayar la vigencia de la figura de aquel joven espada que, pese a su corta carrera, dejó huella en la historia del toreo madrileño y español.

Arropando el homenaje se dieron cita alumnos de la escuela que lleva el nombre del torero, numerosos medios de comunicación y aficionados de la peña madrileña, en una jornada que recordó que Yiyo sigue siendo, cuarenta años después, leyenda viva en la memoria taurina.