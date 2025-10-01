MADRID
“Medinaceli, Misericordia en el ruedo”: la fe entra en Las Ventas
La sala Antoñete acoge durante este mes de octubre una exposición inédita que une devoción y tauromaquia.
El Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Archicofradía Primaria de la Real e Ilustre Esclavitud de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Medinaceli, presentó este martes la exposición “Medinaceli, Misericordia en el ruedo”, una propuesta sin precedentes que tiende puentes entre fe, tauromaquia y patrimonio cultural en un marco tan simbólico como la Plaza de Toros de Las Ventas.
Bajo el lema “La Esperanza cruza el albero en silencio”, la muestra podrá visitarse del 1 al 31 de octubre en la sala Antoñete. Su acceso será gratuito en horario de mañana (10:30 a 13:30 horas) durante los días de festejo de la Feria de Otoño, mientras que por la tarde se abrirá únicamente de 17:00 a 18:00 horas para los asistentes a la corrida. El resto de jornadas, la exposición permanecerá abierta de 10:00 a 18:00 horas de forma ininterrumpida.
El acto de inauguración, moderado por el periodista Sixto Naranjo, contó con las intervenciones de Miguel Martín, director del CAT, y de Miguel Ángel Izquierdo, Hermano Mayor de la Archicofradía. La cita estuvo amenizada por la compañía de baile de Lola Pérez y congregó a numerosos profesionales del mundo taurino como los matadores Francisco José Espada, Álvaro Alarcón, Sebastián Ritter y Miguel de Pablo, además del torero de plata José Antonio Prestel, entre otros.
En la muestra están expuestas la talla del Cristo de la Misericordia de Madrid y una imagen de Jesús de Medinaceli traída desde Valladolid. También hay una muestra de trajes de luces donados por distintos diestros y la saya confeccionada para la Virgen de la Soledad de Madrid a partir de un traje de luces donado por David Galván.