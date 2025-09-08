COPE
Mario Vilau, con fiebre y fuertes dolores tras la cornada sufrida en Navacerrada

El novillero catalán permanece inmovilizado y bajo tratamiento médico después del grave percance del sábado.

Momento de la cornada sufrida por Mario Vilau en Navacerrada

Redacción Toros

Publicado el

1 min lectura

Mario Vilau atraviesa horas delicadas tras la cornada sufrida el pasado sábado en la plaza de toros de Navacerrada. El novillero catalán padece fiebre y fuertes dolores como consecuencia de la herida producida por un novillo de Raso de Portillo, que le alcanzó con una extensión de diez centímetros en la cara interna y superior del muslo izquierdo. 

El torero de Hospitalet permanece inmovilizado, sin poder caminar, y con un drenaje colocado que sigue supurando. Los médicos le han prescrito antibióticos para controlar la fiebre y calmantes para mitigar el dolor, en espera de que la evolución sea favorable en las próximas horas.

Vilau, considerado uno de los novilleros con mayor proyección del escalafón, estaba firmando una temporada destacada, con triunfos y actuaciones de relieve que lo han consolidado entre los nombres propios de la nueva generación. La de Navacerrada supone ya la tercera cornada de la campaña, tras la sufrida en la plaza San Marcos de Aguascalientes y la de Céret, donde rubricó una impactante tarde premiada con dos orejas y salida a hombros.

