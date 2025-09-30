Marco Pérez sustituirá a Roca Rey en la última de la Feria de San Miguel de Úbeda

El diestro salmantino Marco Pérez será el encargado de sustituir a Roca Rey en la corrida que cerrará la Feria de San Miguel de Úbeda el próximo sábado 4 de octubre en la plaza de toros de San Nicasio.

La baja del peruano se produce después de que haya presentado parte facultativo y comunicado que da por concluida su temporada europea.

El cartel definitivo queda integrado por Morante de la Puebla, Juan Ortega y Marco Pérez, con toros de las ganaderías de Juan Pedro Domecq y Jandilla.