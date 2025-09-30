COPE
Marco Pérez sustituirá a Roca Rey en la última de la Feria de San Miguel de Úbeda

El cartel lo completan Morante de la Puebla y Juan Ortega, que lidiarán toros de Juan Pedro Domecq y Jandilla.

EFE

Marco Pérez

Redacción Toros

Publicado el

1 min lectura

El diestro salmantino Marco Pérez será el encargado de sustituir a Roca Rey en la corrida que cerrará la Feria de San Miguel de Úbeda el próximo sábado 4 de octubre en la plaza de toros de San Nicasio. 

La baja del peruano se produce después de que haya presentado parte facultativo y comunicado que da por concluida su temporada europea. 

El cartel definitivo queda integrado por Morante de la Puebla, Juan Ortega y Marco Pérez, con toros de las ganaderías de Juan Pedro Domecq y Jandilla.

