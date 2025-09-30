JAÉN
Marco Pérez sustituirá a Roca Rey en la última de la Feria de San Miguel de Úbeda
El cartel lo completan Morante de la Puebla y Juan Ortega, que lidiarán toros de Juan Pedro Domecq y Jandilla.
Redacción Toros
Publicado el
1 min lectura
El diestro salmantino Marco Pérez será el encargado de sustituir a Roca Rey en la corrida que cerrará la Feria de San Miguel de Úbeda el próximo sábado 4 de octubre en la plaza de toros de San Nicasio.
La baja del peruano se produce después de que haya presentado parte facultativo y comunicado que da por concluida su temporada europea.
El cartel definitivo queda integrado por Morante de la Puebla, Juan Ortega y Marco Pérez, con toros de las ganaderías de Juan Pedro Domecq y Jandilla.
"En los casos de corrupción que rodean a Begoña Gómez, caen chuzos de punta sobre el Gobierno por una catarata de novedades"
Carlos Herrera
Lo último
Visto en ABC
Cómo cerrar la puerta de la habitación antes de dormir puede salvarte la vida
Una investigación sobre seguridad contra incendios ha demostrado que un simple gesto puede marcar la diferencia entre la vida o la muerte
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño