Marco Pérez destaca en Cali y corta la única oreja de la tarde

El matador de toros Marco Pérez se ha convertido en el primer nombre destacado de la Feria de Cali tras cortar la única oreja de la tarde. El salmantino ha aprovechado las opciones que le ha brindado el mejor lote de una desigual corrida de Juan Bernardo Caicedo, en la que un toro ha sido premiado con la vuelta al ruedo.

Una faena rotunda y de conexión con el público

La oreja ha llegado en el sexto de la tarde, de nombre ‘Almirante’, después de una faena construida sobre el toreo en redondo. Marco Pérez ha exhibido un gran nivel, mostrándose muy por encima de las condiciones del animal y exprimiendo al toro de mejores opciones del encierro.

Sin embargo, el momento de mayor conexión con los tendidos ha llegado frente al tercero. Su labor ha sido tan intensa que el público ha llegado a pedir el indulto para el toro, petición que no fue concedida. Tras un pinchazo y una estocada, el diestro ha saludado desde el tercio.

Castella y De Castilla, sin premio a su esfuerzo

Por su parte, Juan de Castilla ha protagonizado una tarde de gran entrega, pero no ha tenido suerte en el sorteo. El torero ha estado por encima de sus oponentes, con una faena a media altura frente al segundo y destacando por el pitón derecho con el quinto, que ofrecía pocas posibilidades. Su labor fue silenciada.

El francés Sebastián Castella ha demostrado su gran técnica con el primero de la tarde, en una faena corta de dos tandas ligadas que ha rematado con una estocada y un descabello. Con el cuarto, un toro noble pero de calidad justa, ha manejado con acierto las distancias y los tiempos, cosechando palmas del respetable.