Manuel Martín y Fabio Jiménez cierran la ronda clasificatoria de Castilla y León

Manuel Martín será el encargado de abrir cartel, una tarde “que supone todo para mí. No tenía nada y esa tarde me da la oportunidad de volver a estar en el panorama profesional”. Torear en Béjar supone “una motivación extra, por la plaza, por la importancia que tiene y la cercanía con mi pueblo y mi gente”. No ha toreado nada de ambas ganaderías pero llega con “la esperanza de que van a embestir y a permitir una gran tarde de toros”. Los aficionados que se acerquen a “La Ancianita” verán a un Manuel Martín “con un nuevo concepto, con ganas de triunfar y que viene renovado”.



Por su parte, Fabio Jiménez vuelve al Circuito tras llegar a semifinales en la edición pasada en “una nueva oportunidad para seguir rodando y que los aficionados me vean”. La plaza de toros de Béjar “es un ruedo con encanto y eso siempre motiva ”. Los aficionados verán a un Fabio Jiménez “que intenta dar la mejor versión de mí mismo y sacar el toreo que llevo dentro”, por eso anima a “que los aficionados vayan a la plaza a disfrutar, que el toreo es lo más bonito que hay”.



La ganadería María Cascón debuta en el certamen y su representante Juan Luis Fraile, comenta “que para nosotros es una oportunidad muy buena para lidiar lo que criamos porque hoy en día está muy difícil”. Lidia en duelo ganadero con Valle Blanco, algo que valora de forma muy positiva "porque esa competencia entre ganaderías nos permite apreciar la diferencia en el juego de los animales y evaluar el estado de la ganadería”.

A los novilleros, les aconseja “una buena lidia a nuestros animales es fundamental y en el caballo, que no les castiguen mucho”.



Alfonso Blanco, ganadero de Valle Blanco, que también debuta, destaca que participar en este circuito “para los ganaderos nuevos es una buena oportunidad para presentar nuestros novillos y que nos conozcan”. El modelo de festejo en duelo ganadero “es una buena forma de comparar tus animales con la otra ganadería” y que sea mano a mano “ nos sirve para ver la lidia plantea cada novillero”. Los astados reseñados para el domingo “son cómodos de cara y están igualados morfológicamente”. Si les tuviese que dar un consejo a los novilleros: “que estén tranquilos y busquen adaptarse pronto a las características del animal para sacar lo mejor de ambos”.