Madrid celebra la excelencia de su campo bravo con una gala de premios en Las Ventas

La Sala Antonio Bienvenida de la Plaza de Toros de Las Ventas ha acogido en la tarde de hoy la gala de los “Premios Toros de la Comunidad de Madrid”, un acto que ha congregado a numerosos ganaderos, mayorales y profesionales taurinos de la región. La ceremonia ha estado presidida por Miguel Martín, director gerente del Centro de Asuntos Taurinos, y ha contado con la intervención de Antonio Bañuelos, presidente de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia (RUCTL), y de Julio Martínez, director del programa radiofónico El Toril de Onda Madrid.

Los grandes triunfadores de la noche

Se han entregado un total de seis galardones para reconocer los hitos de diferentes ganaderías en festejos clave de la Comunidad de Madrid, como la Copa Chenel, el Circuito de Madrid y la novillada celebrada en Las Ventas el pasado 4 de mayo. La ganadería Los Eulogios se ha alzado con el “Premio Telemadrid a la ganadería más completa de la Comunidad de Madrid en la Copa Chenel 2025”. Por su parte, la ganadería Montealto ha recibido el “Premio al mejor toro de la Comunidad de Madrid en la Copa Chenel 2025” gracias al toro Corcelero II.

En el apartado de novilladas, la ganadería Fernando Guzmán ha sido premiada con el “Premio al mejor novillo del Circuito de Novilladas de la Comunidad de Madrid 2025”, por el novillo Negrero Nº15. Asimismo, la ganadería Cerro Longo ha obtenido el galardón al “Premio al mejor novillo de la novillada de la Feria de la Comunidad de Madrid 2025 en Las Ventas” por el novillo Repudiado Nº57.

Reconocimientos especiales

Cambiando de tercio, el “Premio a la mejor labor comunicativa de una ganadería madrileña 2025” ha recaído en la ganadería Torrenueva. Además, se ha querido homenajear la figura del mayoral con un galardón especial, el “Reconocimiento a la labor del mayoral en la Comunidad de Madrid 2025”, que ha recogido Domingo González, de la histórica ganadería Baltasar Ibán.

Un proyecto que mira al futuro

Estos premios se enmarcan en la iniciativa Toros de Madrid, un proyecto que nació a principios de la temporada 2025 con el objetivo de promocionar las ganaderías de la región. La gala de cierre de temporada refrenda el importante momento en que se encuentra la cabaña brava madrileña, que ha vivido un año muy positivo tanto en el trabajo de campo como en sus resultados en el ruedo.