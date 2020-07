López Simón: "Estoy contento por el triunfo y por volver a ver un toro salir a una plaza"

"Obviamente estoy contento en lo personal. Pero también en lo profesional por volver a ver un toro salir a la plaza. Creo que es bueno que el toreo haya vuelto tras estos meses de parón forzado por la pandemia". Son las primeras palabras de Alberto López Simón tras su triunfo en la plaza de toros de Ávila, donde cortó dos orejas en la primera corrida de toros de España tras el estado de alarma.

Un triunfo que no pudo venir acompañado con la habitual salida a hombros del coso por las medidas de seguridad impuestas desde la Junta de Castilla y León para la celebración de la feria taurina de la capital amurallada. Un ambiente frío el que se vivió en los tendido y que también se palpó desde el ruedo. "Yo lo intuía", continúa relatando López Simón, "sabía que iba a ser una corrida extraña, no conocíamos cómo a salir. Pero cuando uno coge los trastos se olvida del entorno y lo mejor de todo es que pude volver a recuperar sensaciones en la cara del toro y la gente lo percibió en las dos faenas".

Pese a la inactividad de luces durante más de cuatro meses sin festejos, el torero del barrio madrileño de Barajas reconoce a COPE que "el contacto con el toro no lo he perdido. Muchos ganaderos han querido ver sus toros en el campo en vez de llevarlos al matadero y yo he podido torearlos. Pero está claro que no es lo mismo torear en el campo que vestido de luces en una plaza de toros. Es totalmente distinto. Pero creo que no he acusado este parón y sentí que este tiempo de confinamiento ha podido venirme bien".

López Simón define este triunfo en Ávila como "un logro personal, ya que según está ahora mismo la situación del toreo no sé cómo podrá rentabilizarse. La temporada y el país están todavía en un compás de espera y yo tengo confianza en que pueda enderezarse el rumbo de ambas y poder volver a la antigua normalidad cuanto antes, por el bien de España y del toreo", concluye el diestro.