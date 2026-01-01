Llega el 1 de enero y el primer toro de La Palmosilla para los Sanfermines 2026

Cantarillo, el primer toro de La Palmosilla reseñado para los Sanfermines de 2026

La ganadería gaditana de La Palmosilla ha inaugurado, como es tradicional, su particular Escalera de San Fermín difundida a través de redes sociales con la presentación de su primer toro reseñado para los Sanfermines 2026. En el 1 de enero, La Palmosilla ha mostrado al astado número 57, “Cantarillo”, un cinqueño hijo del toro 87 Canelafina, acompañado de su mensaje habitual:

“1 de enero, primer peldaño de la escalera de San Fermín, como ya es tradición os presentamos al toro 57 Cantarillo, cinqueño, hijo del 87 Canelafina. Que está reseñado para los Sanfermines 2026. ¡Feliz Año Nuevo a todos!”

Esta iniciativa forma parte de la costumbre de la casa ganadera de anunciar con antelación sus ejemplares destinados a la Feria del Toro de Pamplona, generando expectación entre los aficionados a medida que se acerca julio. Contexto y trayectoria en Pamplona

La Palmosilla debutó en la Feria de San Fermín en 2019, convirtiéndose desde entonces en una presencia habitual en Pamplona con toros que han dejado su sello tanto en el encierro como en la corrida vespertina.

Desde aquel año de estreno, la casa tarifeña ha estado presente en todas las ediciones del abono, consolidando su reputación dentro del circuito taurino navarro.

La Palmosilla ha ganado varios premios importantes en la Feria del Toro de Pamplona, destacando el Premio a la Mejor Corrida en 2022 por una actuación memorable donde los tres matadores salieron por la Puerta Grande, y el Trofeo Carriquiri (toro más bravo) en 2019 con el toro "Tinajón".