Lea Vicens da una vuelta y Ventura pone el calor a una desapacible matinal en Valencia

Solo la actuación del sevillano Diego Ventura con el quinto toro puso algo de calor en la desapacible y lluviosa matinal de rejones celebrada este sábado en València, en la que no se cortaron trofeos a pesar del buen juego de varios toros de Los Espartales.



Pero ese momento destacado no llegó hasta la segunda parte de festejo, ya que la lidia de los tres primeros astados, por momentos bajo una intensa lluvia, no generó ni una mínima emoción en los ateridos tendidos del coso de la calle Xàtiva.



Primero y segundo fueron dos toros muy descastados, uno por su irrenunciable querencia a tablas y el otro por parado, sin que ni el portugues Rui Fernandes, que tuvo que abreviar forzosamente con el rajado, ni Ventura pudieran sacar un mínimo lucimiento.



El ambiente no mejoró con Lea Vicens en el tercero, que, este sí, embistió con claridad y buen ritmo, solo que la amazona francesa no llegó a centrarse como merecía bajo un fuerte aguacero. Y aún peor fue lo del "cavaleiro" portugués con el cuarto, un toro que, con el ruedo ya peligrosamente resbaladizo, le tropezó repetidamente las cabalgaduras y al que tardó mucho en matar.



Al salir el cuarto ya había parado la lluvia y Diego Ventura se dispuso a que la mañana no se le fuera de vacío con uno de Los Espartales que tuvo buen son en sus arrancadas, que él aprovechó para templarlas aún más galopando de costado sonre "Nazarí", caballo con el que clavó también las banderillas con verdad y ajuste.



Fue este el mejor momento de la mañana, con un Ventura enfibrado y que buscó con sus gestos calentar a unos tendidos que entraron más en ambiente con los alardes de doma y los adornos del sevillano, pero que volvieron a enfriarse por la tardanza en caer del astado a pesar de que llevaba un rejonazo en todo lo alto.



También fue noble y claro el sexto, con el que Lea Vicens se alargó sin lograr brillo alguno en una labor plagada de desaciertos al clavar y de pasadas en falso, a pesar de lo cual, con mucho desahogo, se marcó por su cuenta una vuelta al ruedo absolutamente inmerecida que puso final a la desangelada matinal.

FICHA DEL FESTEJO

Valencia, sábado 19 de marzo de 2022. 6ª de Feria. Menos de un cuarto de plaza.

Toros de Los Espartales, despuntados para rejones, todos cinqueños y de mucho peso, largos de viga, bajos y hondos. Salvo los dos primeros, rajados y entablerados, el resto resultaron nobles y más que manejables para el toreo a caballo.



Rui Fernandes, silencio y silencio tras aviso.



Diego Ventura, silencio y ovación tras leve petición.



Lea Vicens, palmas y vuelta por su cuenta tras leve petición.