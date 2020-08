Las Ventas, sin festejos por el coronavirus, reabre el Museo Taurino y el Tour turístico

Casi diez meses después de celebrarse el último festejo taurino y sin actividad tanto en el Museo Taurino y en el Tour turísticos, estos dos espacios culturales reabren después de su cierre el pasado mes de marzo por culpa de la pandemia.

El acceso al museo es libre y gratuito con control de aforo excepto para visitas de grupos (de diez personas como máximo), que deberán solicitar la entrada al recorrido con cita previa enviando un correo electrónico a museotaurinolasventas@madrid.org .

Las visitas guiadas a Las Ventas se harán siempre con cita previa y adquiriendo las entradas para el Tour a través de la web www.lasventastour.com. En este recorrido se ha sustituido la tradicional visita con audioguía y folleto por un servicio personalizado con guía profesional y disponible en tres idiomas (español, inglés y francés).

Este profesional explicará con más profundidad y detalles tanto el museo como el recinto taurino, lo que redundará en una mayor calidad y seguridad en la visita. Los grupos también serán de un máximo de diez personas, incluyendo el guía.

En cualquier caso y para todos los visitantes será obligatorio el uso de mascarillas y guardar en todo momento una distancia de seguridad interpersonal de dos metros, tanto en el exterior como en el interior del edificio.

Igualmente, todas las instalaciones estarán dotadas de expendedores de gel hidroalcohólico desinfectante de uso obligatorio en el acceso; no se podrán dar ni entradas ni folletos (este se podrá descargar con un código QR); los elementos de uso táctil, como la Sala Inmersiva, estarán inhabilitados; no estará disponible el servicio de audioguías; y no se podrán utilizar las taquillas.