ENFERMERÍA
Julio Norte recibe el alta hospitalaria y continuará su recuperación en Salamanca
El novillero salmantino no podrá hacer frente a las últimas novilladas de su temporada tras la grave cornada sufrida en San Agustín del Guadalix.
Redacción Toros
Publicado el
1 min lectura
El novillero Julio Norte ha recibido el alta hospitalaria tras varios días ingresado en el Hospital Universitario Infanta Sofía, donde fue atendido de la grave cornada sufrida el pasado 22 de septiembre en la feria de Moncalvillo de San Agustín del Guadalix durante la lidia de un novillo de Victoriano del Río.
Norte ha querido expresar públicamente su agradecimiento por la atención y el esfuerzo del equipo médico que le ha tratado, así como por las innumerables muestras de cariño recibidas de amigos, prensa, compañeros de profesión, maestros y aficionados.
El joven torero, que no podrá actuar en Zaragoza, continuará ahora con sus revisiones médicas en Salamanca, en una etapa de descanso y recuperación con la mirada puesta en volver a los ruedos en 2026 “más fuerte y con más ilusión”.
