Julio Norte se lleva el XVI Bolsín Taurino 'Rosquilla de Oro' de Ledesma

Finalizado el XVI Bolsín Taurino 'Rosquilla de Oro' de Ledesma (Salamanca), el triunfador del certamen es Julio Norte, alumno de la Escuela Taurina de Salamanca, siendo el más joven de los ganadores de todas las ediciones celebradas.

Así mismo, los tres finalistas que, junto con el triunfador torearan la novillada en clase práctica, el próximo 12 de junio en la plaza de toros de Ledesma, son Jesús Iglesias (ET. Salamanca), Gonzalo Luis (ET. Vila Franca de Xira, Portugal) y Salvador Herrero (ET. Salamanca).