Juan Ortega, a los finalistas del Camino: “Disfrutad y sed vosotros mismos”

“Aprovechadlo, disfrutadlo y sed vosotros mismos”. Ese fue el consejo de Juan Ortega a Alejandro Chicharro, Rubén Núñez y Juan Herrero, los tres finalistas del 'Camino hacia Las Ventas' que se jugarán el triunfo este sábado en la Monumental madrileña en plena Feria de Otoño.

El diestro sevillano apadrinó a una terna con la que compartió una mañana en el escenario de la gran final. Una mañana en Las Ventas en la que Juan Ortega además hizo entrega de una muleta a cada uno de los novilleros.

Ortega también recordó sus tiempos como novillero sin picadores, lo importante de certámenes como éste y, por último, les comentó a Chicharro, Núñez y Herrero que “cuando lleguéis al hotel, tengáis la satisfacción de haberlo dado todo”.

Alejandro Chicharro, alumno de la Escuela Taurina de Colmenar Viejo, reconoció a COPE sentirse “con mucho miedo y responsabilidad, pero también con muchas ganas. Yo no me he preparado para ganar el certamen, vengo preparado para la derrota pese a que quiero ganarlo, obviamente. Creo que pase lo que pase, me servirá para seguir avanzando”.

El representante del CITAR, el mexicano Rubén Núñez, expresó que “quizá esté demasiado tranquilo cómo debía estar. Siempre basé mis entrenamientos en mentalizarme para hacer el toreo que gusta en Madrid. No me creo que esté aquí. Sé que las cosas no van a estar fácil y además tengo que demostrar lo que soy. Ojalá con eso me dé para ganar. Es un orgullo venir desde México para representar lo que somos en el sitio más emblemático de nuestra profesión”.

Por último, Juan Herrero, como alumno de la Escuela Taurina 'José Cubero Yiyo', confesó estar “con la ilusión con las nubes ante este reto. Puedo tener cierta ventaja con mis compañeros al entrenar aquí, por conocer la plaza, los terrenos... pero luego sale el novillo y todos estamos en igualdad de condiciones. Ahora mismo mi única preocupación es salir a dar todo lo que tengo dentro”

APOYO DE PLAZA 1 Y LA COMUNIDAD DE MADRID

Víctor Zabala de la Serna, gerente de la empresa Plaza 1 y álma máter del Camino hacia Las Ventas desde su inicio, agradeció la implicación de todos los ayuntamientos donde se ha desarrollado las novilladas clasificatorias y destacó que este año se alcanza el décimo del certamen con el mismo criterio durante todos estos años, “con un mismo jurado, que ha dotado de seriedad y criterio a lo ocurrido en el ruedo”.

Por su parte, Miguel Abellán, director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, remarcó una vez más el “apoyo decidido del gobierno de Isabel Díaz Ayuso” a la tauromaquia y dijo a los finalistas que “ya habéis ganado por el hecho de estar aquí. Solo queda hacer lo que decía Luis Aragonés: “Ganar, y ganar, y volver a ganar...”. El toreo consiste en no ser nunca conformista”.