Juan Ortega se cita con sus partidarios más jovenes en Málaga

La Plaza de Toros de Málaga fue escenario de un encuentro muy singular en la mañana previa a la corrida de Feria. El diestro Juan Ortega compartió tiempo y vivencias con los integrantes de la primera peña infantil taurina de España, un grupo de niños de entre 10 y 14 años que han elegido al torero sevillano como referente.

En un ambiente cercano y distendido, los jóvenes aficionados pudieron preguntar al matador sus inquietudes, conocer de cerca su vestido de luces, jugar con los trastos de torear y llevarse un recuerdo en forma de regalos de este día tan especial.

Ortega subrayó la importancia de que las nuevas generaciones se acerquen a la tauromaquia desde el conocimiento y la afición, y expresó su emoción por este gesto: “Tener una peña de partidarios te reconforta, pero tener la peña más joven de España es algo muy ilusionante. Estos encuentros me llenan para el futuro y nos enseñan el buen momento que atraviesa el toreo”.

El acto sirvió para poner de relieve la buena salud de la fiesta y el esfuerzo de los toreros por acercar la tauromaquia a los más jóvenes. Tras su paso por Málaga, Ortega continuará su temporada en plazas de primera categoría como Bilbao, Cuenca, Almería o Bayona.