Joaquín Moeckel: “Los toreros son muy sensibles ante los problemas sociales”

Consolidar una fecha tradicional en el calendario taurino sevillano. El 12 de octubre volverá a cerrar la temporada taurina en Sevilla con un festival taurino benéfico. Si durante años fue la Cruz Roja la entidad protagonista de este festejo, el pasado año y tras varios años sin celebrarse, recogió el testigo la Hermandad de la Esperanza Macarena de Sevilla.

Este año, serán las hermandades del Baratillo y la Esperanza de Triana quienes serán las beneficiarias de un festival en el que tomarán parte el rejoneador Diego Ventura, los diestros Morante de la Puebla, José María Manzanares, Cayetano, Pablo Aguado y el novillero Jaime González-Écija.

El alma máter de este festejo es el abogado Joaquín Moeckel, que esta semana relató en El Albero, que explicó que este festival nace “desde el cariño a ambas hermandades. Desde niño, la imagen de los 'baratilleros' es una Madrugada viendo pasar por nuestra capilla a la Esperanza de Triana camino de su barrio. Esa amistad ha fructuficado en que desde el pasado año, ambas hermandades están hermanadas mediante una carta”.

El que fuera Hermano Mayor del Baratillo, también confesó que “la Sevilla taurina ha perdido fechas importantes como son el Corpus Christi o la del 15 de agosto, el día de la Virgen de los Reyes. Es una pena que el 12 de octubre, si no por el abanderamiento de las hermandades, corriese el riesgo de perderse. Y también los taurinos queremos demostrar que los toreros son personas muy sensibles ante los problemas sociales. Y se juegan la vida en un festival de forma gratuita para la acción social de estas hermandades. Estamos encantados que estas acciones puedan ser nutridas por un festival taurino”.

Y es que para Moeckel, “Sevilla no se merecía terminar la temporada con un cuarto de plaza con mil o mil quinientas personas. Tiene que teminar igual que como lo comienza, con un 12 de octubre igual de pletórico que el Domingo de Resurreccion”.

Sobre la confección del cartel, el abogado sevillano relató que había sido “sensible a toreros relacionados con las dos hermandades beneficiarias. Morante es torero de El Baratillo y Cayetano de la Esperanza de Triana, con toda la vinculación de su familia con esta hermandad. Pablo Aguado, además de sevillano, es hermano de la Hermandad de las Penas de San Vicente. Me faltaba un torero y me he ido a uno que sin ser de Sevilla, esta ciudad lo ha adoptado como es José María Manzanares. Es más, su padre salió como nazareno en la Hermandad de la Trinidad. A esto lo completamos con una figura máxima del rejoneo como Diego Ventura y cumplimos con algo que algunos en sitios no hacen, anunciar un novillero. En este caso, el triunfador de las novilladas de promoción de Sevilla, Javier González-Écija”.

Por último, y tras el anuncio del empresario Ramón Valencia de que el próximo año el festival estará organizado por la Hermandad del Gran Poder, Joaquín Moeckel expresó su deseo de que esta fecha “se consolide porque es una forma bonita de terminar la temporada. En Sevilla las hermandades están muy enraizadas en la vida social de la ciudad”, finalizó.