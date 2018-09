Jesús Benito: "Las primeras curas que le hicieron a Joubert fueron fundamentales"

Casi milagroso. Después de un cornalón tran grande y tan fuerte como el sufrido por Thomas Joubert el pasado sábado en la plaza de Bayona, hablar de "mejoría notable" como lo hace su apoderado Jesús Benito, así lo atestigua. El diestro galo, recordamos, sufrió una cornada de "20 centímetros en la cara interna del muslo izquierdo con arrancamiento de la arteria femoral", según rezaba el parte médico.

El mentor del torero francés confirma a cope.es que Joubert, tres días después del percance, "va mejorando mucho y está estable. Dentro del destrozo vascular y muscular que tiene, ayer por ejemplo, le dolía un poco la pierna y él solo se pone morfina para paliarlo y relajarse. Ya está en planta y todo va de manera muy positiva".

Benito relata que "la recuperación tan buena que está teniendo es porque las primeras curas que le realizaron fueron perfectas. Tanto el pinzarle los vasos rotos como la posterior intervención quirúrgica en el que le reconstruyeron la femoral. Por eso tiene un riego normal en la pierna dentro de la gravedad del percance. Ahora hay que recuperar la pierna y también la cabeza, porque la cornada fue fortísima".

El taurino salmantino rememora cómo fue el momento del percance. "El toro de Margé le pegó el derrote pero no llegó a desequilibrarle. Él se fue por su propio pie al callejón echando un chorro de sangre y rápido le llevaron a la enfermería. Allí llegó a pedir perdón a los médicos por cómo estaba poniendo todo manchado de sangre. Yo perdí la noción del tiempo y no me enteré de que hasta habían suspendido el festejo. Después de todo esto, ahora todo se ve mucho mejor", finaliza Jesús Benito.