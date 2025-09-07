Hubo material para algo más en Las Ventas

La primera novillada del mes de septiembre en Las Ventas reunió hasta seis hierros distintos y dejó como nombre propio a Villita, único en conectar con los tendidos gracias a una faena medida y de buen trazo que le valió la vuelta al ruedo. Sus compañeros de cartel, Jesús Ángel Olivas y Aitor Fernández, apenas pudieron dejar apuntes aislados. De entre los novillos lidiados, destacar el primero de Sánchez de León, un noble y enclasado cárdeno de La Machamona y un noble y encastado ejemplar de Jiménez Pasquau.

El lote de Jesús Ángel Olivas llevó la firma de Sánchez de León y Jiménez Pasquau. El primero, con nobleza y buen aire, permitió al novillero de Colmenar de Oreja dejar algún muletazo suelto de buen trazo pese al viento que condicionó su labor.

El cuarto de Jiménez Pasquau, encastado y con mayor entrega, permitió trenzar algún natural templado, aunque la irregularidad de la faena y los fallos con la espada dejaron todo en un silencio prudente para el joven madrileño. La ovación se la llevó el utrero del hierro jienense camino del desolladero.

Aitor Fernández se presentaba en Madrid tras siete años en el escalafón novilleril. La suerte no le acompañó: el sobrero de Sánchez de León que sustituyó a su primero se movió sin ritmo ni entrega. Con el quinto, de Los Eulogios, exigente y sin regalar nada, no encontró la fórmula para imponerse y acabó silenciado tras fallar con los aceros. Faltó rodaje y recursos en ambos.

Villita sorteó un tercero de La Machamona, noble y humillador, al que cuajó una faena basada en la derecha, con profundidad y buen gusto. Faltó esa determinación en el toreo al natural, por lo que tras una estocada arriba se desató una petición que no llegó a ser lo suficientemente mayoritaria para que del palco asomase el moquero blanco. La vuelta al ruedo supo a premio cabal tras lo realizado.

Su segundo, de Toros de Brazuelas, fue el más deslucido del encierro: sin recorrido ni entrega, no dio opción alguna, y el novillero toledano optó por abreviar con buen criterio.