Hernández Garate y Emiliano Gamero cortan una oreja en La México

Abrió plaza el potosino Jorge Hernández Gárate quien se vio voluntarioso. Destacó en pares de banderillas meritorios al violín. Los forcados portugueses fracasaron en su primer intento pero en la segunda, el cabo Francisco Borges pegó una espectacular pega e hizo lucir al rabillador. Hernández Gárate pinchó varias y mató de un penoso espadazo. Saludó en el tercio.

Con su segundo volvió a verse puntual y acertado, los forcados a su altura; mató de tres cuartos y esta vez acertó con la espada corta para que el Juez Braun, otorgara una oreja por petición popular.

El segundo espada a caballo fue el mexiquense Emiliano Gamero quien se mostró voluntarioso aunque y desacertado con muchos fallos al clavar banderillas. Su toro se aquerenció en toriles y deslució su actuación. Los forcados mazatlecos encabezados por René Tirado tuvieron una exitosa y templada pega. Emiliano mató a la media vuelta, dejó una estocada deficiente que él mismo quitó a caballo. Tuvo que echar pie a tierra. Descabelló como pudo y se retiró entre división. René Tirado dio vuelta ruedo.

Ante su segundo tuvo tanto aciertos como fallas al caballo. Es de mérito resaltar que le quitó el bocado a su caballo, tratando de emular a Ventura, viéndose con acierto. Pegaron los forcados portugueses con gallarda a cargo de Francisco Barreto. Un metisaca y entera trasera efectiva. Un tanto show de Gamero al hincarse ante su toro lo que impresionó al Rey Mago Braun que le adelantó su regalo al concederle una barata oreja.

El colombiano Andrés Rozo lució una gran cuadra. Con su primero tuvo un importante quite cuando su peón de ayuda cayó en la cara del toro. Logró atemperar a su toro. Gran pega de los forcados portugueses que lucieron de maravilla. Mató de entera trasera donde fue necesario echar pie a tierra y usar el estoque corto. Ligera petición negada y vuelta al ruedo a Rozo y al forcado portugués.

Ante el que cerró plaza no se vio certero con los rejones de castigo pues el toro le abrumaba y no lo dejaba estar, al final de la lidia logró contenerlo. Gran quite del sobresaliente Pablo Campero que merece ser tomado en cuenta más adelante. Otra gran pega de los portugueses quienes fueron acogidos por el público. Rozo pinchó varias veces y al cuarto viaje encontró el sitio preciso.

FICHA DEL FESTEJO

Ciudad de México (México), domingo 30 de diciembre de 2018. 9ª de la Temporada Grande. Un quinto de plaza.

Toros de Enrique Fraga, de encaste Parladé. Despuntados para reglamentariamente y de juego manejable. Destacaron los tres últimos toros.

José Hernández Gárate, saludos y oreja.

Emiliano Gamero, división y oreja.

Andrés Rozo, vuelta y ovación.