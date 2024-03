Hermoso y su adiós a Valencia: "Empecé a vivir las Fallas mucho antes de ser torero"

Pablo Hermoso de Mendoza se despedirá de la afición de Valencia este viernes. En la quinta de abono de la Feria taurina de Fallas, el navarro trenzará el paseíllo en la corrida mixta junto a Morante de la Puebla y Nek Romero. 35 años de alternativa y más de 5000 toros lidiados cuantifican una carrera de leyenda que en este 2024 vive su último capítulo.

Ante su cita en el coso de la calle de Xàtiva, Pablo Hermoso recuerda cómo "junto a la de Madrid, era una de las únicas plazas a las que yo iba a ver rejones cuando quería ser rejoneador. Empecé a vivir las Fallas mucho antes de ser torero". "Tengo recuerdos maravillosos que se unen al dolor en una época en la que solo podía ir a la Feria de Julio porque en la época de Fallas me tocaba seguir en México y la temporada mexicana me privaba de ferias como Fallas y Sevilla. Me dolía en el alma", añade.

Pablo tiene muy claro cómo quiere afrontar la tarde de su despedida en Valencia, como hará en todos y cada uno de sus compromisos de la temporada: "Quiero dejar un recuerdo en el público y en toda la gente que me sigue, pero también en mí mismo viviendo al máximo todos los momentos y grabando en la memoria cada minuto que pase en la cara del toro porque sé que son los últimos".

Una figura de época, consciente del peso que ha tenido en la Historia del toreo: "He vivido todo un cambio en el toreo a caballo, puede que me haya tocado liderarlo", reconoce Pablo al mismo tiempo que incide en que "todos mis compañeros han participado en ese cambio de una manera u otra". "Me siento un privilegiado por todo ello y por haber tenido el reconocimiento que he tenido por todos los ámbitos taurinos". finaliza.