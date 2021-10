Guillermo Hermoso de Mendoza: “Añoraba salir a hombros con gente alrededor”

“Lo disfruté muchísimo. Fue a volver a vivir una salida a hombros con gente alrededor, algo que añoraba ya después de estos dos años con las restricciones, donde no se podía salir a hombros o se salía en solitario. Salir en Sevilla con tantísima gente alrededor lo hizo muy especial. Después, ya vas tomando conciencia de lo que has hecho y lo que has conseguido”, así recordaba Guillermo Hermoso de Mendoza en El Albero la primera salida a hombros por la Puerta de Príncipe de su carrera.

El joven rejoneador navarro explicó que su triunfo en Sevilla tuvo dos nombres propios de su cuadra: “‘Berlín’ y ‘Disparate’, fueron las bases de las dos faenas. Son dos de las figuras de casa y dos de los caballos más especiales que han pasado por las manos de mi padre. ‘Dispartate’ ha sido como otro profesor para mí, con el que he aprendido mucho de terrenos”.

Guillermo reconoció que los caballos con los que actúa le son sugeridos por su padre. “Él siempre me dice. Por ejemplo, ‘Berlín’ es un caballo muy especial, pero con muchas teclas. Habré toreado con este caballo diez o doce tardes como mucho, y en casa antes de Sevilla lo monté tres días antes. Es de los que más me cuesta acoplarme a él. Pero mi padre, desde que empecé, es el me ha ayudado a que lleguemos todos en las mejores condiciones”.

Tras la salida a hombros por la Puerta del Príncipe, el rejoneador explicaba que había sido “de las veces que menos cosas me ha dicho mi padre. Él estaba feliz, muy contento, me dio la enhorabuena. Pero casi no hemos hablado de las actuaciones. Otras veces lo hacemos mucho, de cómo han ido los caballos. Pero esta vez, como salió todo bien, hemos coincidido y se ve que lo vimos parecido”.

El triunfo en Sevilla, según Hermoso de Mendoza, ha llegado como colofón a “una temporada en la que se han ido viendo los resultados tras un año de pandemia que me valió para afinar cosas. Este año, siendo atípico, se ha visto en cuanto a resultados y sensaciones. Este es el granito que le faltaba a la temporada para despuntar, y al ser además en una plaza tan importante como esta”.

Guillermo no dudó en abordar una posible actuación con Diego Ventura. “No tengo nada en contra de Diego, le admiro mucho por lo conseguido y por su forma de torear. Estuvimos cerca de torear, pero finalmente por circunstancias de administración y ganado no pudo ser. Pero si surgiera la oportunidad, yo estaría encantado de competir con Diego y con cualquier compañero”.

Como tampoco rehuyó comentar las críticas del diestro Emilio Múñoz en el canal Toros por el traje que utilizó en Sevilla: “No las he entendido porque no pretendo parecerme a un torero a pie ni ir vestido como ellos, les tengo mucho respeto y admiración. Mi padre sacó estos trajes hace años, se informó con el maestro Álvaro Domecq. Quizá la hombrera la añadiese el sastre para adornar y le pusiese unos machos. Entiendo que pueda no gustarle, pero creo que no es motivo para semejante crítica después de haber abierto la Puerta del Príncipe, que solo hablara de la vestimenta”.

Por último y mirando ya a la próxima temporada, el rejoneador estellés afirmaba que “por la pandemia me he desacostumbrado a mirar a futuros muy largos. Pero ojalá podamos volver a la normalidad y que haya San Isidro, San Fermín y pueda debutar en ambas plazas para cumplir mis sueños”.