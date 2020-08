Gonzalo Caballero, al quirófano por una "lesión quística" derivada de su cornada en Las Ventas

Gonzalo Caballero deberá pasar de nuevo por el quirófano tras las pruebas médicas a las que fue sometido este miércoles. El diestro ha sufrido una complicación en la recuperación de la cornada sufrida en la última Corrida de la Hispanidad en Las Ventas.

Según el parte médico emitido por los doctores Reparaz y Arrabal, Caballero sufre una "lesión quística en cara medial del tercio medio del muslo izquierdo que sugiere como primer diagnóstico linfocele. Valorado por cirugía vascular. Pendiente de tratamiento definitivo quirúrgico”.

Pese a este contratiempo, el torero madrileño a través de su cuenta en Instagram ha afirmado que “aunque ya había tomado la decisión de no reaparecer este año debido a la situación de la pandemia y al estado de mi pierna, es difícil de asimilar otra operación y la posterior recuperación. Pero que nadie dude que todo esto me hará volver más fuerte que nunca y ese toro de Valdefresno no me ganará la partida”.

Recordamos que Gonzalo Caballero sufrió el pasado 12 de octubre una "cornada muy grave en tercio proximal, cara interna del muslo izquierdo con dos trayectorias: una de 30 centímetros hacia arriba y hacia fuera que produce destrozos en músculos sartorios y cuádriceps, además de contusionar la pala ilíaca izquierda; y otro trayecto de 25 centímetros hacia atrás que secciona la vena femoral y ramas colaterales".