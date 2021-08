Gijón, el campo bravo y un final de temporada apasionante... toros en Herrera en COPE

La reciente polémica vivida en Gijón con el anuncio de su alcaldesa Ana González de cancelar la feria taurina de Begoña a partir del próximo año con la excusa de la lidia de dos toros llamados 'Feminista' y 'Nigeriano', ha servido para que Alberto Herrera, Bárbara Archilla y Sixto Naranjo para abordar este martes en Herrera en COPE la situacíon por la que atraviesa el mundo del toro.

Miguel Cid Cebrián, presidente de la Asociación Taurina Parlamentaria, ha explicado "los toros no son de izquierdas ni de derechas. Es un espectáculo popular que ha sido asumida por personalidades de todos los ámbitos independientemente de su ideología".

El ex senador socialista ha reconocido en COPE que la posición de la alcalesa de Gijón viene dada por "la condición y la forma de ser de cada uno. En otras regiones no se entiende la fiesta popular sin la manifestacion taurina. En otras, sin embargo, no está tan asumida. Son cuestiones históricas y tradicionales. Luego cada pollítico puede interpretarlo a su manera. En mi opinión, de forma equivocada. Porque hay una ley que declaró que la tauromaquia Patriminio Cultura español".

Cid ha finalizado explicando que si se cumple la ley, "tendrán que requerir a la alcaldesa para que de marcha atrás en su actitud. Ella dice que no ha prohibido, pero en un articulo dice lo contrario al señalar que ella se va a oponer a que la plaza de toros se dedice a los festejos tauirnos. Eso como decir que en una librería se prohíba vender libros... es algo absurdo porque vulnera la Constitución, que dice que los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrominio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España. Y Gijón, hasta donde yo sé, es parte de España. La alcaldesa de Gijón se está metiendo en un lío muy gordo".

Victorino Martín y el campo bravo español

El ganadero y presidente de la Fundacíon Toro de Lidia ha destacado en Herrera en COPE que los toros "no se deben politizar" y ha recordado que "son un patrimonio ecológico donde ayudamos al mantenimiento de los espacios naturales. Más de la tercera parte del terreno adehesado en España está ocupado por ganaderías de bravo".

Victorino Martín, sobre la polémica de los nombres vista en Gijón, ha relatado que "son homenajes. A mi padre le llamaban 'El Paleto de Galapagar' y a una vaca le puse de nombre 'Paleta' en homaneje a él".

Sobre la situación actual del sector ganadero, ha reconocido que "estamos en un estado aún muy grave. Muchos ganaderos llevan casi dos años sin lidiar y sin ingresos. Van a desaparecer ganaderías. Y para el mundo del toro también. La sociedad invierte en actos culturales cuando está sobrada de dinero. Si no es así, no vas a gastarte el dinero en la ópera, el cine o los toros. Espero que las ayudas que lleguen de Europa sean utilizadas en beneficio de todos y los gustos personales de los políticos no dejen a nadie atrás".

Pablo Aguado, una nueva generacion de toreros

El diestro sevillano también ha pasado por Herrera en COPE, donde ha expresado que la posición de la alcaldesa de Gijón es "un auténtico ridículo que viene dada por la ignorancia de saber cómo funciona una ganadería de bravo".

Pablo Aguado ha reconocido que pese a la pandemia, "no me puedo quejar, tengo que dar gracias por encontrarme en una situación que me permite torear cada fin de semana" y ha hablado de su vuelta en septiembre a la Maestranza de Sevilla: "No la he vuelto a pisar vestido de luces desde la tarde que me puso en el circuito y volver a Sevilla siempre es especial, pero para mí son unas fechas remarcadas en el calendario".

Por último, y como representante de la nueva generación de matadores de toros, Aguado ha "la cantidad de gente joven que hay en los tendidos. Todos los toreros que somos más jóvenes tenemos el deber de alimentar a esa afición".