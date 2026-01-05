El ganadero Justo Hernández abre las puertas de la V edición de MasterClassTOROS

El reconocido ganadero de Garcigrande, Justo Hernández, se ha convertido en el gran protagonista de la V edición de MasterClassTOROS @JavierLorenzo, el pionero curso para aficionados impulsado por el Ayuntamiento de Salamanca. La jornada inaugural, que servirá de reconocimiento a este genio de la cría del toro bravo, tendrá lugar el próximo 9 de enero de 2026 en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Salamanca, con entrada libre hasta completar el aforo.

Un formato pionero y de éxito

Este curso para aficionados, único en España, ha vuelto a demostrar su gran acogida al agotar las 40 plazas disponibles de manera casi inmediata. Su objetivo es formar, difundir y promocionar la tauromaquia de una forma didáctica y amena, acercando al público a sus grandes protagonistas y enseñando tanto la historia como las claves del toreo.

Tras la jornada de puertas abiertas, los 40 aficionados matriculados disfrutarán en exclusiva de las 10 sesiones del curso. Estas se desarrollarán durante los sábados de enero, febrero y marzo de 2026 en la sala 'Julio Robles' del Museo Taurino de Salamanca, a excepción de una jornada de campo que trasladará a los alumnos a una finca salmantina.

Justo Hernández, al frente de un hierro legendario

La participación de Justo Hernández se enmarca en la antesala del 40 aniversario de la ganadería. Su padre, Domingo Hernández, la adquirió en 1980 y, tras eliminar la procedencia Santa Coloma, la formó con vacas y sementales de Juan Pedro Domecq. El resultado fue un ascenso meteórico y una consolidación en la cumbre que se extiende ya más de un cuarto de siglo, convirtiéndose en un hierro inamovible en los carteles de las grandes ferias.

Justo Hernández trabajó codo a codo con su padre y, tras el fallecimiento de este en febrero de 2018 y la posterior división de la ganadería, asumió en solitario la dirección del prestigioso hierro de Garcigrande.

Una gala inaugural con grandes nombres

La gala inaugural, presentada por la poeta y escritora Isabel Bernardo, contará también con la intervención de Carmen Seguín, concejala de Tradiciones del Ayuntamiento. Por su parte, Javier Lorenzo, director y productor de MasterClass TOROS, repasará los hitos de las cuatro ediciones anteriores, desvelará las novedades del nuevo curso y mantendrá una entrevista en directo con el ganadero Justo Hernández.