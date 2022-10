La Fundación suma a las administraciones extremeñas a su plan de apoyo a la Tauromaquia

Este mediodía se ha celebrado en la sede de la Presidencia de Extremadura en Mérida la firma de un protocolo general de actuación entre la Junta de Extremadura, con su presidente, D. Guillermo Fernández Vara a la cabeza, los presidentes de las Diputaciones de Badajoz y Cáceres, D. Miguel Ángel Gallardo y D. Carlos Carlos Rodríguez, el presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, D. Francisco Buenavista y por último el presidente de la Fundación Toro de Lidia, D. Victorino Martín.

La administración pública autonómica y a las administraciones provinciales y locales de Extremadura apuestan con este convenio, en trabajar para garantizar la protección, preservación y difusión de la Tauromaquia como manifestación cultural. Las partes firmantes se comprometen a actuar de manera conjunta y decidida en la defensa y promoción de la Tauromaquia en la Comunidad Autónoma de Extremadura y fijar un marco general de colaboración, haciendo especial hincapié en su vertiente cultural, social, económica y de protección del medio natural.

El presidente de la Junta, Fernández Vara, adelantó uno de los principales proyectos de este protocolo: “Hemos puesto encima de la mesa un compromiso como es el de elaborar el Libro Blanco de la Tauromaquia. Tomamos la iniciativa porque el ciclo que compone un espectáculo taurino forma parte de nuestra vida”. El presidente de la Junta también habló de entendimiento y respeto para parte de nuestra cultura y tradiciones. “Quienes atacan la tauromaquia hablan desde el desconocimiento a lo que existe antes de una corrida de toros. Pido respeto para lo que uno no puede llegar a entender. Cuando se bucea en la historia, se bucea en todas las historias no solamente en la que a uno le interesa. No se puede valorar las tradiciones históricas y culturales de algunos, mientras que sobre las de otros se corre un tupido velo”. Extremadura será pionera en asentar las bases del futuro del sector: “La tauromaquia debe de adaptarse a los tiempos en los que vivimos y por ello vamos a trabajar por la tauromaquia del S. XXI”, concluyó Fernández Vara.

Los presidentes de las dos diputaciones quisieron destacar en sus intervenciones su visión y sobre todo experiencia de la tauromaquia en su día a día, en el mundo rural. El presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura explicó la intención de crear una red de municipios taurinos extremeños para fomentar la celebración de espectáculos taurinos, otro de los proyectos del protocolo.

Cerró el acto el presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martín, que destacó la importancia del acuerdo : “Va a haber un antes y un después para la tauromaquia después de este protocolo que firmamos hoy. Se trata de una normalización sin complejos de lo que significa la tauromaquia y vamos a sentarnos y a trabajar por mejorar el espectáculo taurino”.

La Fundación y la Junta de Extremadura llevan trabajando tiempo en este proyecto que hoy ve la luz y que supone la puesta en marcha de una serie de proyectos que se materializarán en los próximos meses.