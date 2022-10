Francisco de Manuel: “Los que me han criticado no saben la historia que hay detrás”

Ha sido el torero que ha marcado el final de temporada. Tras su triunfo en la Copa Chenel este verano, llegó el zambombazo en Las Ventas este mes de octubre. Una salida a hombros el Día de la Hispanidad para cerrar así un año en el que Francisco de Manuel ha dejado de ser un desconocido para muchos y se postula como uno de los toreros llamados para protagonizar el ansiado relevo generacional que la Fiesta tanto necesita.

El torero madrileño pasó por El Albero esta semana para repasar su temporada y reconoció que lo que le ha sucedido “lo he soñado muchas veces, uno siempre sueña con salir a hombros en Madrid. Pero nunca te imaginas cómo va a ser. Y esta vez la realidad superó a la ficción”.

Sobre el balance hecho tras la conclusión de la temporada, confesaba que “estos días he estado analizando todo lo ocurrido. Y una de las conclusiones y de las cosas positivas que saco es que he ido creciendo tarde a tarde. He ido dando una dimensión mejor que la anterior. Esa evolución ha sido lo más positivo y por eso llegué a hacer lo que hice en Madrid”.

TRIUNFADOR DE LA COPA CHENEL

El joven diestro salió triunfador de la Copa Chenel el pasado 16 de julio en la plaza madrileña de Valdetorres de Jarama. Sin entrar en comparaciones entre este trofeo y la Puerta Grande conquistada en Las Ventas, Francisco explica que “son dos triunfos que se complementan. Sin el triunfo en la Copa Chenel no hubiese podido estar en Madrid el 12 de octubre. Pero tengo que reconocer que no es lo mismo salir a hombros camino de la calle de Alcalá con ese tumulto de gente. Es algo especial y único”.

La Copa Chenel ha sido fundamental en su campaña “porque me ha dado la oportunidad de vestirme de torero a principios de temporada cuando las cosas estaban feas y no sabía si iba a torear en algún sitio. Gracias a ella he podido torear cuatro corridas de toros, las cuatro televisadas por Telemadrid. Ha sido un escaparate para toreros jóvenes que no tenemos oportunidad de torear. Y necesaria por el momento por el que atraviesa la Fiesta en el que hay que impulsar a los toreros jóvenes.

Sobre el festejo final que compartió con su amigo y rival Ángel Sánchez, Francisco recordaba que “fue súper reñida. Ángel tuvo un gran lote y estuvo a un nivel muy alto toda la tarde. Pero mi tarde también fue muy seria, muy rotunda. Y esa voltereta en el sexto, reponerme y poder cuajarle por la mano izquierda marcó una diferencia que hizo que la final se decantase para mí”.

UN 12 DE OCTUBRE COMO GRAN COLOFÓN

Pero si hay una fecha destacada en la temporada y en la vida de Francisco de Manuel esa fue la del Día de la Hispanidad. Tres orejas ante los toros de Victoriano del Río y una Puerta Grande en Las Ventas compartida con Andrés Roca Rey.

Una tarde que, en palabras de Francisco en El Albero, recuerda “sobre todo porque me impresionó la cantidad de gente que se echó al ruedo al final de la corrida y la gente que había en la puerta grande, mucha de ella muy joven”.

De Manuel rememoró de forma emocionada “dar la vuelta al ruedo con la plaza llena, estar rodeado de tanta gente y el barullo de la salida a hombros gritándote ‘torero, torero’ fue algo muy especial. Tengo recuerdos muy bonitos e imágenes muy nítidas junto a otras borrosas que conforman unas sensaciones increíbles”

APODERAMIENTO CON DIEGO ROBLES

Francisco de Manuel, a la conclusión de esta temporada, ha decidido dar un giro a su carrera y ha decidido romper con Manuel Campuzano y poner su carrera en manos de Diego Robles.

Una decisión que argumentaba así el torero en COPE.es: “Diego Robles me va a aportar cosas muy positivas a mi toreo. Necesitaba cambiar de perspectiva de cara a la próxima temporada y él me puede sumar muchas cosas buenas y lograr llegar a lo que yo quiero. Me imagino que estaré entre Madrid y Sanlúcar para poder entrenar con él para poder crecer”.

Su decisión de dejar a Campuzano tras varios meses de trabajo en común acarreó críticas a Francisco de Manuel en las redes sociales. El torero reconocía en El Albero que “he leído muchas cosas porque es difícil no hacerlo. Y me ha tocado leer muchas cosas desagradables. Pero tengo la conciencia tranquila porque el 99% de la gente que me ha criticado y me ha llamado lo que me ha llamado, no sabe la historia que hay detrás, no sabe la realidad y simplemente he hecho lo mejor para mí. Soy yo quien quiere triunfar y el que quiere funcionar en esto, y he hecho lo que debía hacer”.

UN FUTURO ILUSIONANTE

De cara a un futuro próximo ya consolidado en el escalafón superior, Francisco no quiere olvidar lo que le ha traído hasta aquí, “la ambición y las ganas que he tenido siempre, la entrega que he querido demostrar en todas las plazas. Es importante que no se pierda la afición. Iré creciendo, reposando mi concepto, pero es fundamental mantener la entrega y la ambición siempre desmedida para llegar aún más alto. Esas ganas que se tienen de novillero se deben mantener siempre”.

Y si hay una plaza a la que quiere regresar, Francisco de Manuel lo tiene claro: “A Madrid tengo muchas ganas de volver, de pisar de nuevo esa plaza. Siempre ha sido una plaza que se me ha dado muy bien, que se me he entregado cuando yo me he entregado y tengo ganas de volver a demostrar que mi nivel es que el marqué el otro día”.