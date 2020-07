Fortes reaparecerá el 13 de agosto en la plaza de toros de Fuengirola

La empresa Tauroemoción ha presentado esta mañana el cartel de la II Extraordinaria Corrida Nocturna del Verano que se celebrará en Fuengirola el próximo 13 de agosto. La terna está compuesta por los diestros Enrique Ponce, Emilio de Justo, y Fortes que reaparecerá ese día.

El diestro malagueño volverá a los ruedos casi dos años después de su último paseíllo. Fortes sufrió la fractura del peroné en la Feria de Otoño de 2018, una lesión que tuvo complicaciones durante su recuperación y que le hizo pasar el año 2019 en blanco. Esta temporada, la reaparición estaba prevista en Zaragoza durante la Feria de San Jorge, algo que no pudo llevarse a cabo por culpa de la pandemia. La vuelta a los ruedos de Fortes, finalmente, tendrá lugar en este festejo de Fuengirola.

La terna lidiará una corrida de toros de la ganadería Manuel Blázquez, procedente de Antequera, en un cartel con un marcado acento malagueño.

El acto ha tenido lugar en la plaza de toros de la localidad de la Costa del Sol y han estado presentes representantes de la empresa así como el torero Fortes, que ha agradecido a Tauroemoción "el detalle de mi reaparición y por confiar en mí. Me hace hace ilusión porque es parte de mi tierra, donde he crecido y donde he entrenado, y estoy muy ilusionado y motivado. Me inspira mucho torear con mis compañeros y voy a dar la mejor versión de mí. No es solo reaparecer después del 2018 que fue un gran año, sino dar un paso más."

Nacho de la Viuda, gerente de Tauroemoción ha señalado que "se trata de un cartel de categoría, donde repite el triunfador del año pasado y nos llena de gratificación que Fortes haya aceptado reaparecer aquí. La corrida está muy bien presentada y somos muy optimistas con respecto a la venta de entradas. Solo saldrán a la venta 2.000 por la limitación de aforo y creemos que se va a colgar el no hay billetes." Además, anunció que la empresa organizará otro festejo en el mes de octubre coincidiendo con las fiestas de la localidad.

Por último, Gerardo Pérez-Clotet, gerente de la plaza de toros de Fuengirola, continúa con la ilusión y el compromiso: "El proyecto ambicioso que anunciamos el año pasado para Fuengirola sigue su curso a pesar del Covid-19. Hemos bajado los precios, considerando la situación actual y desde 30€ se puede comprar una entrada".

Durante el acto también se han dado a conocer las medidas de sanidad obligatorias para los aficionados que acudan el 13 de agosto a la plaza de toros de Fuengirola.