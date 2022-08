Fortes pasa buena noche y ya se plantea reaparecer el sábado en Antequera

"Se encuentra mejor, estamos ya más reconfortados después de verle esta mañana y de saber que ha pasado bien la noche". Son las palabras de José Luis de los Reyes, apoderado junto a José Antonio Carreretero de Saúl Jiménez Fortes.

El torero ha pasado la noche y aún continúa ingresado en el Hospital Parque San Antonio de la capital malagueña, donde le realizaron un estudio radiológico en el que se descartaron lesiones óseas y basculares. Durante esta mañana se emitirá un nuevo parte médico y dependiendo de la opinión de los galenos, "incluso hoy podría abandonar el hospital", confirma su apoderado.

Y es que el susto tras la cogida fue brutal y sacudió tanto a los tendidos como a los profesionales cuando vieron que Fortes quedaba inerte sobre el ruedo de La Malagueta tras ser volteado por el tercer toro de la corrida de Cuvillo. El parte médico posterior hablaba de un "traumatismo craneoencefálico con pérdida de conocimiento de varios segundos y amnesia retrógrada; y heridas inciso-contusas en maxilar derecho y labio superior".

Sin embargo, la evolución está siendo tan positiva, que según confirma De los Reyes a COPE, "estamos valorando que pueda torear el sábado en la goyesca de Antequera".

El apoderado ha relatado cómo vivió el momento y "lo injusto que me parecía todo cuando vi cómo le trasladaban a la enfermería con los ojos en blanco y como un auténtico muñeco roto".

Pero la evolución está siendo sorprendentemente satisfactoria y "ya recuerda todo, porque al principio no se acordaba de nada del festejo. Pero ya hemos hablado con él y estaba enfadado no por el percance, si no porque dice que no había estado bien con el toro. Eso habla del nivel de autoexigencia que tiene consigo mismo y con su profesión. Porque la verdad es que estuvo tremendo, tanto en un quite al toro de Talavante como después en su toro durante la faena hasta que el toro le echó mano", concluye José Luis de los Reyes.