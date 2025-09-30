El Festival Taurino Benéfico de Guillena, cita solidaria el 18 de octubre

El Ayuntamiento de Guillena acogió este lunes la presentación del III Festival Taurino Benéfico, que se celebrará el próximo 18 de octubre en la plaza de toros de la localidad, considerada la más antigua de la provincia de Sevilla.

El evento, promovido por el empresario sevillano Manuel Expósito, tendrá un marcado carácter solidario, ya que los fondos recaudados se destinarán íntegramente a la familia de Loli Romero Florido, vecina fallecida recientemente en un incendio en Alcalá de Guadaíra, convirtiéndose también en un homenaje a su memoria.

El festival contará con la lidia de novillos-toros de la ganadería de Espartaco y con un cartel integrado por Jesulín de Ubrique, David Fandila “El Fandi”, Manuel Escribano, David de Miranda, Ginés Marín y el novillero Javier Torres “Bombita”, triunfador del último ciclo retransmitido por Canal Sur.

En el acto de presentación participaron el alcalde de Guillena, Lorenzo Medina, el maestro y ganadero Juan Antonio Ruiz “Espartaco”, los diestros Jesulín de Ubrique y Manuel Escribano, el cantante Paco Candela, que actuará durante el festejo, y el empresario Jorge Cutiño, coordinador del evento. También estuvo presente Gabriel Fernández Rey, presidente de la plaza de toros de la Real Maestranza de Sevilla.

Las intervenciones coincidieron en resaltar el valor humano de este tipo de iniciativas. El alcalde subrayó que “el mundo del toro demuestra una vez más su generosidad cuando se trata de ayudar”, destacando el respaldo del municipio tanto a la tauromaquia como a las causas solidarias.