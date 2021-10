Fernando Adrián y “Acomplejado”, una combinación de triunfo en Valdemorillo

Moreno. Encastado el toro y bravo el torero. Genuflexos fueron los lances de capote con los que recibió el diestro madrileño al toro del hierro también madrileño. La suerte de varas fue un mero trámite antes de que el toro rompiese a embestir con emotividad, transmisión y profundidad. El de Torres de la Alameda lo entendió desde el principio, en un inicio vibrante de rodillas. Cuando se incorporó, brotaron dos tandas en redondas plenas de mando y expresión. Con el toro haciendo el avión, llegó lo mejor al natural. Rota la cintura del torero, haciendo al avión el toro. Los de pecho acababan en la hombrera contraria. Quiso buscar el indulto Adrián buscando el calor y el favor de los tendidos. Pero el palco con buen criterio, como el del ganadero, obligaron a consumar la suerte suprema. Arriba viajó la espada. La vuelta al ruedo fue premio justo para el toro. Dos orejas y dos vueltas al ruedo tuvo que dar Fernando Adrián tras la no concesión de un rabo que mereció.

Antes, el abreplaza de Prieto de la Cal se partió un pitón nada más asomar al ruedo del coso de La Candelaria al rematar con violencia en un burladero. El sobrero de Zacarías fue un manso encastado al que Adrián le hizo romper hacia adelante con disposición y mano baja.

El otro fue toro fue el quinto, un animal de gran clase y ritmo en sus embestidas al que Colombo banderilleó con facultades y al que trenzó una faena templada y por momentos con muletazos largos por el lado izquierdo. Pero las ganas del venezolano le hicieron acortar distancias y ahí el toro se sintió más incómodo. Tras un espadazo contundente se le pidieron las dos orejas que el palco rebajó a una.

Su primero había sido un toro de Prieto de la Cal muy a menos en el que se llegó a herir de forma leve con el arpón de una banderilla. Después la faena de muleta no llegó a nada por la mansa condición del toro.

Quien no tuvo suerte con su lote fue Jorge Isiegas, que no pudo brillar como lo hizo en su actuación en la clasificatoria de Dan Martin de Valdeiglesias. Esta tarde en Valdemorillo tuvo que lidiar un toro manso y aquerenciando de Zacarías Moreno al que tumbó de un gran volapié, y con otro toro manso de Prieto de la Cal que no tuvo un pase.

FICHA DEL FESTEJO

Valdemorillo (Madrid), sábado 16 de octubre de 2021. 1ª Semifinal de la Copa Chenel. Un tercio de plaza.

Cuatro toros de Zacarías Moreno, el primero como sobrero. Muy bien presentados y de buenas hechuras. Destacaron el encastado cuarto, premiado con la vuelta al ruedo, y el noble y enclasado quinto. Dos toros de Prieto de la Cal (2º y 3º), de menor remate y desiguales hechuras. Mansos y de poco juego.

Fernando Adrián, palmas y dos orejas con dos vueltas al ruedo tras petición de rabo.

Jesús Enrique Colombo, saludos y oreja.

Jorge Isiegas, saludos y silencio tras aviso.