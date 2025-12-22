La Feria del Aficionado 2026 desvela sus carteles con el toro como gran protagonista

El Club Taurino 3 Puyazos ha presentado oficialmente los carteles para la Feria del Aficionado 2026, un ciclo que se ha consolidado como una de las citas más esperadas por el sector más purista. Como es tradición, el evento tendrá lugar en la plaza de toros de San Agustín del Guadalix durante el fin de semana del 25 y 26 de abril, manteniendo su firme apuesta por el toro como eje central del espectáculo.

La feria destaca por su estructura basada en desafíos ganaderos y por dar cabida tanto a toreros consolidados en el circuito como a espadas que buscan una oportunidad en corridas de máxima exigencia.

triple desafío ganadero

La jornada inaugural del sábado 25 de abril ofrecerá una doble cita. Por la mañana, se celebrará una novillada en formato desafío con utreros de Salvador Guardiola e Isaías y Tulio Vázquez, que serán lidiados por los jóvenes Joao D’Alva y Jesús de la Calzada.

Por la tarde, llegará el turno de la primera corrida de toros, con un encierro de imponente presencia de las ganaderías de Prieto de la Cal y Reta de Casta Navarra. El cartel estará compuesto por tres diestros especialistas en este tipo de compromisos: Sánchez Vara, Joselillo y Francisco Montero, una combinación que promete un gran espectáculo de poder a poder.

El domingo 26 de abril se pondrá el broche de oro a la feria con una corrida de toros que enfrentará en otro desafío a los astados de Dolores Aguirre y José Escolar. Para esta cita de máxima expectación, los toreros elegidos han sido Damián Castaño, Juan de Castilla y Maxime Solera, tres lidiadores acostumbrados a las corridas más duras del circuito.

feria del aficionado 2026

- Sábado 25 de abril . - Matinal. Novillos de Salvador Guardiola e Isaías y Tulio Vázquez para Joao D’Alva y Jesús de la Calzada.

- Sábado 25 de abril . - Tarde. Toros de Prieto de la Cal y Reta de Casta Navarra para Sánchez Vara, Joselillo y Francisco Montero.