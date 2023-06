El Fandi vuelve a reaparecer en Granada

El Fandi nunca ficharía por el Inter de Miami. Por él no pasa el tiempo. Tampoco por la afición de Granada. Las facultades de Sociología no se explican cómo puede seguir existiendo una comunión igual, en pleno jueves de Corpus. El caso es que el público sigue estando con él y ya van veintidós años.

Pasó de moda Roza a la semana siguiente de Eurovision. Pronto lo hará el Patica y su mahonesa al corte. El Fandi ahí seguirá, quién sabe hasta cuando…

Una hernia lumbar le dejó sin la de Miura en Sevilla. Aquel día, un autobús de granadinos se enteraron en la misma Puerta del Príncipe que no torearía esa tarde. Pero tan felices… Tampoco estuvo en San Isidro. Y claro, a Granada no podía faltar y en su primero se fue a porta gayola. Después, desplegó una gran variedad con el capote. En las banderillas fue donde más se le notaron sus carencias físicas. No está del todo recuperado.

Inició la faena de rodillas pero el toro iba muy justo de fuerzas. Pedía suavidad y le dio brusquedad. Le pudo el ansia. Se fue al sol y comenzó el "Fandi mood”. Corrió la mano como pudo y los desplantes de cara a la galería le valieron dos orejas.

En su otro toro, se notó que no estaba al 100%. El animal tuvo movilidad y el Fandi voluntad. Esa que nunca le falta, por mas que los tiempos pasen. Los muletazos más lucidos vinieron con la mano izquierda. Dio una buena estocada que le valió otras dos orejas.

Ver toros en Granada es una experiencia única para el que no lo haya hecho. Y si tienen que elegir un tendido, no lo duden, elijan el 10. Botellas en vidrio (siempre de vino Calvente), puros compartiros, meriendas proteicas y jaleo. Mucho jaleo. Cuando saltó el primer toro al ruedo todo el mundo dijo lo mismo: "Qué toro más feo”. Después también demostró que su comportamiento iba a ser plomizo. Morante lo intentó pero dio la sensación de que estaba en su casa de La Puebla. El cinqueño era un carretón que toreó a placer pero que no transmitió nada. Lo mató con una estocada caída y cayó una oreja.

El cuarto toro fue un inválido. Como dice Juan, buen amigo del tendido 10: "de todo paren las vacas". Pero no valió ni para canapés. Morante hizo el esfuerzo pero el trasteo quedó en nada.

De quien más cuesta escribir esta tarde es de Talavante. El tercero de la tarde fue un buen toro. El único potable de Zalduendo. Embestía com humillación, con ritmo y con profundidad. Talavante le dio más de mil muletazos pero todos sin encaje y sin temple. Tanta velocidad, asustaba. Por si fuera poco, llegaron los enganchones. Nada fue impedimento, ni siquiera una estocada desprendida, para que le dieran una oreja.

En el sexto toro volvió a demostrar que no está a su nivel pero cortó otra oreja barata que le abrió la puerta grande. Ya saben, algunos conocen a Granada como el cementerio, todo el que viene se va a hombros.

Caía la tarde y eso hacía el Fandi, irse en volandas. Una vez más reapareció en Granada. A esa misma hora, los camiones seguían trayendo a la plaza ejemplares de Juan Pedro. Alguno reconocerán para la segunda de feria, crean en los milagros.

FICHA DEL FESTEJO

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Granada, jueves 8 de junio de 2023. 1ª de Feria. Tres cuartos de plaza.

Toros de Zalduendo, de juego desigual. Destacó el tercero por su buen comportamiento.

Morante de la Puebla, oreja y ovación.

David Fandila 'El Fandi', que reaparecía, dos orejas tras aviso y dos orejas.

Alejandro Talavante, oreja tras aviso y oreja.

La plaza registró tres cuartos de entrada en tarde entoldada y de agradable temperatura.