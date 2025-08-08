LA RIOJA
Fabio Jiménez tomará la alternativa en Alfaro amparado por dos figuras
El empresario Ignacio Ríos presenta los carteles de la feria riojana, que constará de una corrida de toros y una novillada sin picadores.
El novillero riojano Fabio Jiménez será el protagonista de la feria taurina de su localidad, Alfaro, ya que tomará la alternativa el próximo 15 de agosto, con el matador, también de La Rioja, Diego Urdiales, como padrino, y Alejandro Talavante ejercerá de "testigo", con ganado de Alcurrucén.
Tras diferentes problemáticas con la organización de la feria, el Ayuntamiento de Alfaro asignó al empresario aragonés Ignacio Ríos la composición de los carteles, que han sido presentados este jueves.
Junto al festejo en el que el tomará la alternativa Fabio Jiménez, la feria de la localidad riojana contará el 16 de agosto con una novillada sin caballos en la que intervendrán Samuel Castrejón y Manuel Domínguez, destacado en las novilladas nocturnas de La Maestranza en Sevilla. Los erales para la ocasión serán de “Galbarín”.
