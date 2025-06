Escribano prende la mecha de las Hogueras: "Aspiro a ser torero de Alicante"

El Teatro Principal de Alicante se convirtió anoche en el templo de la emoción y el toreo con el pregón taurino de la Feria de Hogueras, pronunciado por un Manuel Escribano entregado, sincero y profundamente vinculado a la ciudad. El diestro sevillano, que estoqueará seis toros de Victorino Martín en solitario el próximo 28 de junio, dejó frases cargadas de sentimiento y reivindicación, como cuando afirmó: “Aspiro a ser un torero de Alicante, porque quiero contribuir a engrandecer vuestra historia taurina”.

El acto, conducido por el periodista José Germán Estela, reunió a centenares de aficionados, autoridades locales, representantes del mundo de la fiesta y a los protagonistas de las Hogueras 2025, incluida la Bella del Foc, Adriana Vico. No faltaron figuras del toreo como Luis Francisco Esplá, Samuel Navalón o el propio ganadero Victorino Martín, quien subió al escenario para hablar del encierro reseñado para esta cita clave del calendario taurino.

Escribano, que rememoró su trayectoria en la Plaza de España desde su debut en 2015, estructuró su intervención en cuatro actos y no rehuyó hablar del reto que se avecina. Desveló incluso detalles de la corrida, afirmando que “un hijo de Cobradiezmos, cárdeno claro y tan guapo como su padre, viene en la corrida del 28”, así como otro de Jarretero, ambos de reatas históricas. Pese a la envergadura del compromiso, Escribano lanzó un mensaje de serenidad y determinación: “Estos retos me motivan y me hacen feliz. Por Manuel Escribano no va a quedar”.

La noche, enriquecida con música en directo del Dúo Mediterráneo y el espectáculo “Solo Flamenco” de Neira Santamaría, se convirtió en un brillante inicio para una Feria de Hogueras 2025 que se presenta más viva que nunca. Como destacó el alcalde Luis Barcala, presente en el acto, “Alicante es taurina, sin complejos”, en una defensa clara de la Fiesta y su arraigo cultural en la ciudad.