Escribano y su encerrona con Miura: "Puede ser un momento clave en mi carrera"

El diestro Manuel Ecribano, que el próximo 8 de mayo toreará en solitario la corrida de Miura en Sevilla, ha presentado esta tarde en el Hotel Gran Meliá Colón esta importante gesta, uno de los contenidos más comentados y que mayor interés ha suscitado de la próxima Feria de Abril.



Para la ocasión, el torero estuvo acompañado de numerosos matadores de toros, compañeros y amigos que han querido apoyarle ante un reto de esta envergadura. Toreros de la talla de Curro Romero, Espartaco -el único que hasta ahora se ha encerrado en solitario con seis toros de Miura en Sevilla-, Ruiz Miguel, Pepín Liria, Manuel Caballero, Eduardo Dávila Miura y Manuel Jesús 'El Cid', entre otros, se han sumado a esta presentación, que estuvo presidida por el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, y el secretario general de Interior de la Junta de Andalucía, Miguel Briones. Asistieron además numerosas personalidades del mundo del toro y la vida social, entre ellos el teniente de Hermano Mayor de la Maestranza, Santiago de León Domecq, el apoderado José Luis Segura y el director financiero de Caja Rural del Sur, Manuel Ruiz Rojas.



El acto se ha desarrollado a modo de breve entrevista a todas las partes que intervienen en esta gesta: el propio torero, el ganadero Antonio Miura y el empresario y máximo responsable de la Empresa Pagés, Ramón Valencia.



A preguntas del periodista Juan Ramón Romero, Manuel Escribano manifestó su profundo agradecimiento a todos los compañeros presentes y puso de manifiesto su responsabilidad ante una cita como esta: "Estoy emocionado por estar arropado y acompañado por toda la gente que he querido y admirado. Los siento muy cercanos a mí y por eso ya merece a pena el esfuerzo que tenga que hacer ese día", dijo el torero, a lo que añadió: "Tomamos la decisión a sabiendas de que puede ser un momento clave en mi carrera, del que puede salir lanzada o estancarse. Es una gran responsabilidad hacia Sevilla y hacia todas las figuras del toreo que me han precedido".



Fue Ramón Valencia quien expuso las razones de la empresa que dirige la Plaza de Toros de Sevilla para apostar por una tarde de estas características: "Me lo propuso el apoderado del torero y mi primera pregunta fue: ¿Os lo habéis pensado bien? Ellos estaban seguros y su apoderado me dijo que Manuel quería buscar su camino por ese lado. Eso me llegó al alma. Me lo pensé, porque para seis 'miuras' hay que estar muy preparado', pero decidí hacerlo porque me parece una gesta de gran interés para el aficionado".



Por su parte, Antonio Miura explicó la dificultad de una tarde como esta: "Nos preocupa, pero no por Manuel, que sabemos que está capacitado, sino porque sabemos que no es lo mismo repartir seis entre tres que que seis para uno solo. Si sale dura la corrida es complicado. Por supuesto queremos que triunfe porque si él triunfa, triunfamos todos". Respecto a la presentación, fue tajante: "vendrá la corrida que habitualmente traemos a Sevilla".