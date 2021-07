La entrega y verdad de Isaac Fonseca le hacen triunfador del Circuito de Madrid

Emoción, verdad, bravura, buen toreo… la final del Circuito de Novilladas de la Comunidad de Madrid no pudo tener mejor colofón en Cadalso de los Vidrios.

Comenzando por la encastada novillada que lidiaron los hierros de Ángel Luis Peña y Los Eulogio. Y continuando por la gran tarde que han ofrecido Isaac Fonseca, Jesús García y Álvaro Burdiel.

El triunfador del festejo y del Circuito fue Isaac Fonseca. Arrollador de principio a fin el mexicano. Tres orejas, cuatro volteretas, un labio partido, varios dientes partidos y un valor a prueba de bombas. Merecido triunfo para un novillero que cobró nada más recibir de capote a su primero de Peña. Sin mirarse, hilvanó una faena templada y dispuesta ante un utrero manejable que fue a más. Un pinchazo previo a la estocada redujo el premio a una oreja.

Pero el gran suceso llegó en el cuarto, un noble ejemplar de Manuel Sanz que tuvo nobleza y buen fondo. El quite por saltilleras, ajustado a más no poder, dio paso a una faena templada, que comenzó de forma asfixiante de rodillas y que después estuvo bien ligada por ambos pitones. Y otra voltereta de la que salió en KO técnico pero que no importó para irse derecho tras de la espada. Las dos orejas por la emoción vivida fueron incontestables.

El otro triunfador numérico del festejo fue Álvaro Burdiel, que supo demostrar que sabe torear bien con su primero y se la jugó con el sexto. Lanceó con gusto al que hizo tercero de Ángel Luis Peña, un novillo enclasado y noble al que toreó a placer el sevillano. Asentado y acinturado, trenzó dos tandas cumbre por el pitón izquierdo. Pureza y expresión para tirar con armonía de formas de la embestida de su oponente. Dos pinchazos previos a la estocada redujeron el premio a una oreja.

El astifino sexto de Los Eulogios fue un animal encastado y exigente que no perdonaba fallos. En el inicio de faena se llevó por delante a Burdiel, que salió del trance con la taleguilla rota. No le importo al joven novillero, que volvió a la cara del novillo para jugársela a carta cabal. Sometiendo por abajo la embestida, enfibrado en su actitud y resolviendo con valor las complicaciones del astado. Pese al fallo a espadas, fue recompensado con otro trofeo.

Jesús García lidió como primero de su lote un bravo novillo de Los Eulogios, que embistió con buen aire en el capote, se arrancó de largo y empujó con poder en el caballo y embistió humillado y profundo por ambos pitones. El madrileño supo estar a la altura de tan exigente animal a base de mando y técnica. Dio una vuelta al ruedo como premio.

Otra vuelta dio con el exigente quinto de Peña. Un animal al que quitó por lopecinas y con el que también cobró en forma de voltereta de la que salió con la taleguilla rasgada. Molestó el viento y a la faena le faltó continuidad.

FICHA DEL FESTEJO

Cadalso de los Vidrios (Madrid), domingo 25 de julio de 2021. Final del Circuito de Madrid. Casi lleno sobre el aforo permitido.

Tres novillos de Ángel Luis Peña (1º, 3º y 5º), con nobleza, destacando la enclasada nobleza del tercero. Dos novillos de Los Eulogios (2º y 6º) y uno de Manuel Sanz (4º), encastados, destacando el bravo segundo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Isaac Fonseca, oreja y dos orejas.

Jesús García, vuelta y vuelta.

Álvaro Burdiel, oreja y oreja.